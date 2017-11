Quecksilber im Main: Wasserrechtliche Erlaubnis von Block 5 des Kohlekraftwerks Staudinger wird erneut gerichtlich überprüft

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe erzielt Teilerfolg vor demBundesverwaltungsgericht - Voraussetzungen der wasserrechtlichenErlaubnis für Block 5 wurden unvollständig geprüft - Tatsächlichbereits vorhandene Schadstoffbelastung im Main ist maßgeblich, nichtallein, ob das Kraftwerk weniger emittiert als zuvor - Hessischer VGHmuss erneut prüfen und entscheidenDie Zukunft des Kohlekraftwerks Staudinger in Hessen bleibt in derSchwebe. Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat auf die Klage derDeutschen Umwelthilfe (DUH) gegen die für den Kraftwerksbetrieberforderliche wasserrechtliche Erlaubnis für den Zeitraum 2016 bis2028 an den Hessischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) zurückverwiesen(Az. 7 C 25.15). Dieser muss nun der Frage nachgehen, ob die von demKraftwerk ausgehenden Quecksilbereinträge die Erreichung eines gutenchemischen Zustands des Mains gefährden. Unter einerwasserrechtlichen Erlaubnis versteht man die zwingende behördlicheGenehmigung, Wasser zu einem bestimmten Zweck benutzen zu dürfen,wozu auch das Einleiten von Stoffen wie Quecksilber zählt. Ob dieVoraussetzungen zur Erteilung der neuen wasserrechtlichen Erlaubnisfür den Kraftwerksblock 5 vorliegen, wurde, so das BVerwG, bislangnicht ausreichend ermittelt."Bei der Prüfung, ob durch die erlaubte Gewässerbenutzung dieanzustrebende Verbesserung des Gewässerzustandes gefährdet wird, kannaber nicht allein auf die Reduzierung der Einleitungen abgestelltwerden", so die Pressestelle des BVerwG. Für die Erteilung einerwasserrechtlichen Erlaubnis ist damit die tatsächlicheSchadstoffbelastung im Gewässer maßgeblich, nicht allein dieTatsache, dass das Kraftwerk weniger emittiert als zuvor.Rechtsanwalt Peter Kremer, der die DUH in dem Rechtsstreitvertritt: "Das Urteil des BVerwG enthält eine für den Umweltschutzerfreuliche Klarstellung: Entscheidend ist die Zukunft einesGewässers, nicht dessen Vergangenheit. Frühere Gifteinleitungen sindkein Maßstab dafür, was erlaubt ist und was nicht."Der Main ist bereits erheblich quecksilberbelastet. Quecksilberist eines der gefährlichsten Umweltgifte. Sascha Müller-Kraenner,Bundesgeschäftsführer der DUH, ruft in Erinnerung: "Das in Fischenvorgefundene Methylquecksilber ist hochgiftig für Menschen. Esreichert sich in der Leber an. Die Quecksilberbelastung der Fische imMain ist so hoch, dass Kindern und schwangeren Frauen von derenVerzehr abgeraten werden muss. Auch natürliche Fressfeinde vonFischen wie Greif- und Wasservögel werden durch Quecksilber bedroht."Eine der Emissionsquellen von Quecksilber sind Kohlekraftwerke.Dennoch erteilte das Land Hessen 2012 eine neue wasserrechtlicheErlaubnis für Block 5 des Steinkohlekraftwerks "Staudinger" amStandort Großkrotzenburg und Hanau/Groß-Auheim, obwohl durch dessenBetrieb die bereits bestehende hohe Quecksilberfracht des FlussesMain weiter erhöht wird. Das Kohlekraftwerk wurde damals noch von derE.ON Kraftwerke GmbH, mittlerweile von der Uniper Kraftwerke GmbH,betrieben.Mit Bescheid vom 28. März 2012 erteilte das RegierungspräsidiumDarmstadt die beantragte wasserrechtliche Erlaubnis mit Geltung abdem 1. Januar 2016 und befristet bis zum 15. Dezember 2028. DieGenehmigung umfasste die Erlaubnis, zum Betrieb des KraftwerkblocksWasser aus dem Main zu entnehmen und Kraftwerksabwässer in den Flusseinzuleiten. Die Abwässer aus dem Kraftwerk sind dabeiquecksilberbelastet.Die Wasserrahmenrichtlinie der EU (WRRL) verlangt von denMitgliedstaaten, ihre Gewässer in einen guten chemischen Zustand zuversetzen. Dieses Ziel hätte bereits im Jahr 2015 erreicht seinmüssen. Tatsächlich ist die Quecksilberbelastung des Mains viel zuhoch, deshalb müssen erhebliche Anstrengungen unternommen werden, umden geforderten Zustand zu erreichen.Die DUH hatte in dem Klageverfahren gegen die wasserrechtlicheErlaubnis für Block 5 des Kraftwerks vorgetragen, dass dieQuecksilbereinträge aus dem Kraftwerksbetrieb dazu beitragen, dieseZielerreichung dauerhaft zu gefährden. Nach Ansicht der DUH darfüberhaupt kein Quecksilber in den Main eingetragen werden, was zurKonsequenz hätte, dass das Kraftwerk nicht weiter betrieben werdendarf. Peter Ahmels, Leiter Energie und Klimaschutz der DUH, betont:"Wir begrüßen, dass hier nochmal genau hingeschaut werden muss, ob eszu unzulässigen Einträgen kommt."Der hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel hat am 14. Juli2015 die Klage der DUH gegen die neue wasserrechtliche Erlaubnis von2016 bis 2028als unbegründet abgewiesen (Az. 9 C 1018/12.T). DasBVerwG als höchstes deutsches Verwaltungsgericht hat nun jedochfestgestellt, dass die Frage vom Hessischen VGH nicht geklärt wurde,ob trotz des Kraftwerkbetriebs die Ziele der Wasserrahmenrichtlinieerreicht werden können. Es muss nun die Schadstoffbelastung des Mainseinerseits und der Anteil der Kraftwerkseinträge andererseitsermittelt werden. Danach muss die Frage geklärt werden, ob die vomKraftwerk ausgehenden Quecksilbereinträge das Erreichen des von derWRRL verlangten Zustands gefährden. Die Sache wurde daher an denHessischen VGH zur erneuten Prüfung und Entscheidung zurückverwiesen.Sollte die DUH dort im Ergebnis Recht bekommen, hätte diesAuswirkungen auf alle Kohlekraftwerke in Deutschland, da dieQuecksilberbelastung in allen Gewässern zu hoch ist und von nahezuallen Kohlekraftwerken Quecksilber eingebracht wird. "Das Urteil desBVerwG ist ein positives Signal, dass es mit der Kohleverstromung sonicht weitergehen kann. 