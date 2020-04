Quartix: DAS sind mal Neuigkeiten!

Per 04.04.2020, 02:00 Uhr wird für die Aktie Quartix am Heimatmarkt London der Kurs von 242.67 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Anwendungssoftware".

Die Aussichten für Quartix haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 20,33 liegt Quartix unter dem Branchendurchschnitt (81 Prozent). Die Branche "Software" weist einen Wert von 107,51 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Quartix schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Software auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,88 % und somit 1,46 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,42 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Quartix konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Quartix auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.