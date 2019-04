Quartalszahlen der deutschen Flughäfen - verlangsamtes Wachstum bei zunehmend ungleicher Verteilung bereitet Sorgen

Berlin (ots) - Der Flughafenverband ADV hat heute in Berlin dieVerkehrszahlen für das erste Quartal 2019 veröffentlicht.Airline-Marktaustritte, Streiks und internationale Krisen führten zueiner gebremsten Verkehrsentwicklung an deutschen Flughäfen. WichtigeKennzahlen liegen im Plus:- Der innerdeutsche Verkehr liegt mit +2,4% über demVorjahresaufkommen.- Der Europaverkehr nimmt um +5,5% zu.- Der Interkontverkehr wächst um +2,6%. Damit wächst die Zahl derPassagiere (an+ab) mit +4,3% auf insgesamt 50,4 Mio.- Die gewerblichen Flugbewegungen halten mit +4,2% denWachstumstrend.Zur Verkehrsentwicklung erklärt ADV-Hauptgeschäftsführer RalphBeisel: "Es ist ein Wachstum mit angezogener Handbremse. Auf denersten Blick zeigt die Verkehrsentwicklung einen moderatenAufwärtstrend. Dennoch erfüllt uns die Situation an vielen Standortenmit Sorgen. Nur acht von 22 Flughäfen verzeichnen einenPassagierzuwachs. Ein Trend, dem die betroffenen Flughäfenhauptursächlich durch die Marktaustritte von Airlines unverschuldetausgesetzt sind. Hier besteht Handlungsbedarf für dieVerkehrspolitik. Zahlreiche größere Standorte mit hohem Wachstumstoßen an ihre Kapazitätsgrenzen und müssen erweitert werden.Kleinere Flughafenstandorte müssen von wirtschaftlich nichttragbaren, hoheitlichen Kosten entlastet werden. Insgesamt gilt esdas polyzentrische deutsche Flughafensystem in seinerLeistungsfähigkeit zu erhalten."Luftfracht - Cargo-Entwicklung weiter rückläufigAufgrund der abgeschwächten weltweiten Konjunktur war dieEntwicklung bei der Luftfracht gedämpft. Im ersten Quartalverringerte sich die umgeschlagene Luftfracht im Vergleich zumVorjahreszeitraum um -2 Prozent auf rund 214.000 Tonnen. DieAusladungen stagnieren bei 0 Prozent und die Einladungen fallen um-3,9 Prozent. "Es fehlen die wirtschaftlichen Impulse, die dasCargo-Aufkommen fördern. Im Gegenteil, anhaltende Handelskonflikteund -barrieren und die noch immer offene BREXIT-Frage bremsen dieTransportnachfrage. Die Cargo-Entwicklung als Früh-Indikator für diekonjunkturelle Entwicklung lässt auf eine Phase des weiterhinverlangsamten Wachstumstempos schließen", beschreibt Ralph Beisel dieaktuelle Situation.Pressekontakt:Isabelle B. PoldersFachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-14Mobil: +49 173 2957558polders@adv.aeroSabine HerlingFachbereichsleitung Verbandskommunikation / ADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-22Mobil: +49 176 10628298herling@adv.aeroOriginal-Content von: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen, übermittelt durch news aktuell