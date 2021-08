Quartalsschock? Denk an Warren Buffett

Ja, Warren Buffett kann dir helfen, den einen oder anderen Quartalsschock zu überwinden. Was ein solcher überhaupt ist? Gute Frage! Viele Investoren sind derzeit womöglich insbesondere bei einigen Wachstumsaktien irritiert, was die Quartalsberichtssaison ihnen eingebracht hat.

Aktien korrigieren, teilweise crashen sie sogar regelrecht. Das ist zwar normal für eine Quartalsberichtssaison. Aber schon gefühlt ein wenig extremer in diesem Sommer.

Wie auch immer: Warren Buffett kann dir auch bei einem solchen Quartalsschock, wie gesagt, helfen. Riskieren wir heute einen Blick auf ein überaus wichtiges Zitat des Orakels von Omaha, das dir den Kopf zurechtrückt. Trotz womöglich höherer Volatilität als sonst.

Warren Buffett: So überwindest du den Quartalsschock

Warren Buffett hat viele Dinge gesagt. Ja, auch in Bezug auf die aktuelle Quartalsberichtssaison gibt es einige Zitate des Orakels von Omaha, die relevant sind. Wobei sie einen Nenner haben dürften: Nämlich einen langfristig orientierten Ansatz. Das wiederum findet sich auch im folgenden Zitat wieder:

Niemand kauft einen Bauernhof, nur weil man glaubt, dass es nächstes Jahr regnen wird. Man kauft ihn, weil man glaubt, dass er über 10 oder 20 Jahre eine gute Investition ist.



Zugegebenermaßen haben die wenigsten von uns in ihrem Leben wohl einen Bauernhof gekauft. Das, was Warren Buffett jedoch sagen möchte, ist, dass es bei einer erfolgreichen Investition nicht um einen kurzen Zeitraum geht. Ein Vierteljahr ist eigentlich nichts, auch wenn es den Aktienkurs einer Aktie massiv bewegen kann. Nein, es geht um die längerfristige Perspektive. Beziehungsweise darum, dass ein Unternehmen eine gute Investition ist.

Was macht ein Unternehmen in den Augen von Warren Buffett zu einer guten Investition? Solide Gewinne und starke Cashflows über besonders lange Zeiträume. Jahre, Jahrzehnte. Zehn Jahre, 20 Jahre, das sind die Zeiträume, in denen wir den Erfolg messen sollten.

Das Bemerkenswerte hieran: Über einen solchen Zeitraum begradigt sich der Aktienkursverlauf für gewöhnlich wieder. Im Umkehrschluss heißt das, wer langfristig orientiert investiert, der kann den Aktienkurs kurzfristig ausblenden. Sowie sich darauf verlassen, dass gute Unternehmen über lange Zeiträume solide Renditen einfahren. Ohne Quartalsschock, ohne Schock für dich.

Ich weiß nicht, wie es dir geht: Mir hilft es!

Die Dinge wie Warren Buffett zu sehen ist für mich häufig hilfreich. Wen kümmert es, wenn ein Unternehmen in einem einzelnen Vierteljahr, selbst in einem Geschäftsjahr schwächelt? Es geht darum, was man langfristig orientiert in dem Markt und dem Unternehmen sieht.

Beziehungsweise in einer Farm. Niemand kauft schließlich einen Bauernhof, nur weil man eine Ernte haben möchte. Oder weil man eine besonders gute Ernte erwartet. Nein, sondern es geht darum, dass das Unternehmen Bauernhof langfristig orientiert solide, zeitlose Renditen liefern kann. Eine Sichtweise, die man analog wie Warren Buffett eben auch auf Unternehmen und ihre Aktien anwenden kann. Quartalsschocks haben glücklicherweise wenig damit zu tun.

Der Artikel Quartalsschock? Denk an Warren Buffett ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2021