Der Quartalsbericht von Disney ist da – was man beachten sollte

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Walt Disney (WKN:855686) wird die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2018 nach Börsenschluss am Dienstag, den 7. August, veröffentlichen.

Im letzten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 9 %, das Ergebnis pro Aktie um 30 % und der um Sondereffekte bereinigte Gewinn pro Aktie um 23 %. Die Erträge übertrafen wie schon im ersten Quartal die Erwartungen vieler Investoren.

Nach einem schwierigen Geschäftsjahr 2017 hat die verbesserte finanzielle Performance von Disney in diesem Geschäftsjahr zusammen mit dem Optimismus der Anleger begonnen, die Aktie in die richtige Richtung zu bewegen. Im Jahr 2018 lag die Rendite der Aktien bisher bei 7 % und damit in etwa auf dem Niveau des S&P 500 von 7,4 %.

Die nackten Zahlen

Hier sind die Ergebnisse der Vorjahresperiode, die als Richtwerte verwendet werden können:

Kennzahl Ergebnis Q3 2017 Umsatz 14,24 Mrd. USD Bereinigtes Ergebnis je Aktie (EPS) 1,58 USD

Datenquelle: Disney.

Disney bietet keinen Ausblick. Obwohl die langfristigen Investoren nicht zu viel Gewicht auf die kurzfristigen Schätzungen der Wall Street setzen sollten – erwarten die Analysten, dass Disney 1.96 US-Dollar pro Aktie bei Einnahmen von 15,32 Mrd. US-Dollar verdienen wird, was ein Wachstum von 24,1 % und 7,6 % im Jahresvergleich darstellt.

Nachfrage nach ESPN+ und Update zur Übernahme

Im Kabelgeschäft von Disney dürften die Anleger im Jahresvergleich mit einem weiteren Rückgang des Betriebsergebnisses rechnen, da immer mehr Verbraucher auf das Kabelfernsehen verzichten und zum Video-Streaming wechseln.

Das Hauptaugenmerk sollte darauf gerichtet sein, wie gut sich Disney im sich wandelnden Umfeld langfristig behaupten kann. Hoffentlich wird das Management einen Überblick über die Ergebnisse des ersten Streaming-Produkts des Unternehmens, ESPN+, geben, der im April gestartet wurde. Die Investoren könnten auch einige Informationen über den neuen Streaming-Service des Unternehmens erhalten, dessen Einführung für Ende 2019 geplant ist.

CEO Bob Iger könnte auch ein Update über die bevorstehende große Übernahme von Twenty-First Century Fox geben.

Studio-Entertainment: Erwarte ein weiteres mächtiges Quartal

Disneys Filmgeschäft hatte im letzten Quartal ein tolles Ergebnis und die Investoren können sich auf eine Fortsetzung verlassen. Das Unternehmen veröffentlichte zwei Blockbuster im dritten Quartal – Avengers: Infinity War und Die Unglaublichen 2. Der Marvel-Film hat bis Samstagmorgen an der Kinokasse 2,04 Mrd. US-Dollar eingespielt und ist damit der mit Abstand umsatzstärkste Film weltweit, während Pixars Die Unglaublichen 2 der viertlukrativste Film des Jahres ist. Das Quartal wird auch durch die Veröffentlichung von Marvels Black Panther – dem zweitumsatzstärksten Film des Jahres – auf DVD gestärkt. Da die Ergebnisse des Segments im Vorjahresquartal nur schleppend waren, werden die Zahlne im Jahresvergleich gut aussehen. Die einzige Frage ist, wie gut.

Parks und Resorts: Schwierige Vergleiche, aber das Segment sollte der Herausforderung gewachsen sein

Das Segment Parks und Resorts ist im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen, da der Umsatz und das Betriebsergebnis im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017 um 12 % bzw. 18 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Darüber hinaus steht dieses Segment vor einer ganz anderen Herausforderung: Die Osterfeiertage fanden im zweiten Quartal dieses Geschäftsjahres statt, gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres.

Dennoch ist dies das Zugpferd, gegen das man nie wetten sollte. Das Segment zeigt die konstant gute Leistung des Unternehmens: Im letzten Quartal stiegen der Umsatz und das Betriebsergebnis um 13 % bzw. 27 %, nach 13 % bzw. 21 % im ersten Quartal.

Nee ... es ist nicht so kompliziert wie du denkst, wie ein Profi zu investieren Jaja, ich weiß ... die Profis lassen es so unglaublich kompliziert erscheinen. "Finanzmodelle" zu erstellen klingt so raffiniert. Und schwer. Es ist aber alles andere als schwer. Die Mathematik ist einfach. Der Prozess ist klar. Und jetzt kannst du es von The Motley Fool lernen. Klick hier, um unseren neuen Sonderbericht "Wie man ein Unternehmen bewertet: Eine Einführung" kostenlos herunterzuladen.



The Motley Fool hält und empfiehlt Aktien von Walt Disney.



Dieser Artikel wurde von Beth McKenna auf Englisch verfasst und am 05.08.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.