Quantum Leben AG aus Vaduz: Private Equity-Fonds liefern oft bessere Renditen als Aktien - und sind laut Studien krisenstabiler

Vaduz (ots) - Die zum Teil signifikant überdurchschnittlichenRenditen, die Private Equity (PE) im Vergleich zum Aktienmarktliefert, sind auch unter Privatanlegern längst kein Geheimnis mehr.Fondsexperten wie der Finanzdienstleister Quantum Leben AG aus Vaduzin Liechtenstein schätzen, dass außerbörsliches Beteiligungskapitalin den vergangenen 15 Jahren eine durchschnittliche Jahresrendite von14,4 Prozent erbrachte. In demselben Zeitraum erfuhr der MSCIWorld-Index vergleichsweise eine jährliche Wertsteigerung vonlediglich 8,8 Prozent. Der MSCI World gilt als einer der weltweitwichtigsten Aktienindizes und bildet den Kursverlauf von über 1.600Aktien aus 23 Industrieländern ab.Erfahrungswerte der Quantum Leben: Private Equity weist gegenüberPublic Equity historisch geringeres Abwärtsrisiko aufWeniger bekannt als die bereits vielfach berichtetenüberproportionalen Renditen von Private Equity ist das verminderteAbwärtsrisiko der außerbörslichen Beteiligungen. Eine jüngere Studiemehrerer US-Finanzinstitute zeigt, dass zwei Fünftel derbörsengehandelten Dividendenpapiere einen Wertverlust von 70 Prozentund mehr gegenüber ihrem Spitzenwert erfahren. Hingegen erlebenweniger als drei Prozent der Private Equity-Fonds ähnlich massiveVerluste. In dieser Hinsicht, so die Experten der Quantum Leben,haben Private Equity-Beteiligungen gegenüber Aktien in derVergangenheit ein mehr als 13-mal geringeres Abwärtsrisikoaufgewiesen, zeigen also regelmäßig mehr Krisenresistenz.Eine weitere aktuelle Studie stützt die Einschätzung, dassaußerbörsliches Beteiligungskapital sich wesentlich besser fürsRisikomanagement eignet als bisweilen vermutet. In einer gemeinsamenStudie der Stanford University, der Harvard University und derNorthwestern University in Kooperation mit dem National Bureau ofEconomic Research (NBER) wurde die Wertentwicklung von knapp 500britischen Unternehmen, die von Private Equity-Investoren gehaltenwurden, mit Unternehmen von vergleichbarer Größe und Rentabilität undmit ähnlichem Geschäftszweck ohne Private Equity-Kapitalbeteiligungverglichen.Fakt: Unternehmen in Private Equity-Hand weisen höhereKrisenstabilität aufGroßbritannien wurde als Studienziel gewählt, weil in demUntersuchungszeitraum während der weltweiten Finanzkrise 2008Privatbeteiligungskapital dort für elf Prozent desBruttoinlandsproduktes verantwortlich zeichnete. Damit wies dasVereinigte Königreich zu diesem Zeitpunkt den weltweit größten Anteilvon außerbörslichem Beteiligungskapital an seiner Wirtschaftsleistungauf.Die Studienautoren kamen zu dem Ergebnis, dass von PrivateEquity-Investoren gehaltene Unternehmen sich durchschnittlichschneller von der Finanzkrise erholten und letztlich mehrMarktanteile gewannen als ihre Konkurrenz. Im Gegensatz zu der derStudie zugrunde liegenden Hypothese, dass Privatbeteiligungskapitaldie finanzielle Instabilität erhöhe, erwiesen sich die untersuchtenUnternehmen sogar als widerstandsfähiger in Krisenzeiten. Nicht nurreagierten Private Equity-Investments somit weniger heftig aufTurbulenzen an den Finanzmärkten, so die Anlageexperten der QuantumLeben AG, letztendlich zeigten sie im Anschluss an einenwirtschaftlichen Abschwung sogar eine schnellere wirtschaftlicheRegeneration.Private Equity-Fonds ermöglichen auch Privatanlegern Investment innicht börsennotierte UnternehmenUrsprünglich war die Möglichkeit, sich mittels Private Equity anUnternehmen, die nicht an der Börse gelistet sind, zu beteiligen,professionellen Großinvestoren vorbehalten. Doch dank wachsenderNachfrage hat die renditeträchtige Anlageklasse ihr Nischendaseinhinter sich gelassen. Seit einigen Jahren sind außerbörslicheBeteiligungen ein wichtiger Bestandteil der Portfolios zahlreicherinstitutioneller Investoren und eben auch Privatanleger. Undmittlerweile, so betonen die Liechtensteiner Finanzdienstleister vonder Quantum Leben AG, können auch deutsche Anleger mittels PrivateEquity-Publikumsfonds im Rahmen einer breit gestreutenInvestmentstrategie in diese chancenreiche alternative Anlageklasseinvestieren.Zahlreiche Fondskonzepte bieten aktuell die Möglichkeit, alsKleinanleger am Wertsteigerungspotenzial nicht börsennotierterUnternehmen zu partizipieren. Über die Quantum Leben AG könnenmittels Fonds und Dachfonds verschiedenste PE-Beteiligungen perEinmalanlage oder Sparplan eingegangen werden. Ob über spezielleBranchen und Regionen gestreute Fonds oder aber Spezialfonds, diegezielt beispielsweise in nachhaltige Energie aus erneuerbarenQuellen investieren - die außerbörsliche Beteiligung mittels PrivateEquity eröffnet Anlegern ein alternatives und breites Feld anInvestmentmöglichkeiten. Die Vertriebspartner von Quantum Lebenunterstützen im Rahmen einer bedarfsorientierten FinanzberatungAnleger dabei, eine PE-Strategie in ihren Vermögensaufbau aufzunehmen- und zeigen Chancen, Einstiegsmöglichkeiten sowie Konzepte dereinzelnen Fondsprodukte auf.