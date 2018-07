Quantum Hi-Tech Biological: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Pennsylvania Real Estate Investment Trust":

Quantum Hi-Tech Biological weist zum 25.07.2018 einen Kurs von 14,89 CNY an der BörseShenzhen auf. Das Unternehmen wird unter "Biotechnologie" geführt.Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Quantum Hi-Tech Biological entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Quantum Hi-Tech Biological ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Quantum Hi-Tech Biological-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 77,12, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,95, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

