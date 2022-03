Quantum Battery Metals entwickelt Kobaltprojekte weiter und legt endgültige Pläne für Arbeitsprogramm vor

Quelle: IRW Press

17. März 2022. Vancouver, British Columbia – Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) („Quantum“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen die endgültigen Pläne für sein auf Kobalt ausgerichtetes Explorationsprogramm 2022 erarbeitet hat und das Feldteam in den kommenden Wochen mobilisieren wird. Dem Unternehmen gelang es in der Vergangenheit, eine hochgradige Kobaltmineralisierung in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung