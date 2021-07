Quantum Battery-Aktie: Weiteres Aufwärtspotenzial!

Eine geradezu sagenhafte Aufwärtsbewegung erlebte die Quantum Battery Metals-Aktie in den vergangenen Wochen. Nachdem das Papier fast drei Jahre lang an der 50-Cent-Marke klebte, nahm es Mitte Mai plötzlich Fahrt auf. Die Rallye erlebte vergangene Woche seinen vorläufigen Höhepunkt bei einem Dreijahreshoch von 5,35 Euro. Eine erste Gewinnmitnahmewelle drückte den Kurs in den letzten Tagen zurück Richtung 4 Euro – was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!