Quantum Battery-Aktie: Starke Verluste!

Mit dem Erreichen der 5,45 EUR Marke ist die Quantum Battery-Aktie ganz offensichtlich in eine Korrekturphase eingetreten. So kam es in der Spitze zu einem Rückgang von um die 60,00 %. Der Blick auf den Chart zeigt auf, dass in den letzten 7 Monaten ein Kursanstieg von sage und schreibe über 4500 % erfolgte.

Quantum Battery – Pause ist gerechtfertigt

