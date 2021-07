Quantum Battery-Aktie: Ganz normale Härte!

Quantum Battery führt derzeit Explorationsarbeiten zu einer möglichen Lithiumförderung in einem gigantischen Gebiet in Kanada durch. Kürzlich erhielt das Management dazu neue Ergebnisse und scheint damit sehr zufrieden zu sein. Darauf weist zumindest hin, dass über eine Erweiterung in der Region nachgedacht wird, wie „DGAP“ berichtet.

Die Verantwortlichen teilen damit die Begeisterung, welche das Unternehmen zuletzt auch an der Börse umgab. Innerhalb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung