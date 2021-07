Quantum Battery-Aktie: Es geht munter weiter!

Wenn es etwas gibt, worüber sich die Anleger von Quantum Battery in jüngster Vergangenheit nicht beschweren konnten, dann dürfte das eine zu geringe Volatilität an der Börse sein. Besonders seit Ende Juni springt die Aktie des Unternehmens nur so hin und her und durchlebte sowohl eine Kursverdopplung als auch eine anschließende Halbierung.

Heute scheint die Quantum Battery-Aktie unvermindert weiter diesen schwindelerregenden und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung