Quantum Battery-Aktie: Da wird einem schwindelig!

Wem bei einer Aktie massive Kursbewegungen in kurzer Zeit gefallen, der dürfte mit der Quantum Battery-Aktie in dieser Woche seine helle Freude gehabt haben. Das Papier begann am Montag zunächst mit einer heftigen Korrektur, welche bis zum Donnerstag Verluste von rund 38 Prozent mit sich brachte.

Erst am Freitag meldeten sich dann die Bullen wieder zu Wort und das mit Nachdruck. Um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung