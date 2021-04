QuantumScape-Aktie: Zurück auf Los

Die Aktie der QuantumScape Corp. begann ihren Börsenhandel in New York am 30. November und gab in den ersten Tagen leicht nach, sodass der Kurs bis zum 2. Dezember auf ein Tief bei 28,63 US-Dollar nachgab. Anschließend begann ein extrem dynamischer Anstieg. Er ließ den Kurs bis zum 22. Dezember auf ein Hoch bei 132,73 US-Dollar vordringen.

Die Anleger nutzten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung