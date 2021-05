QuantumScape-Aktie: Wann ist Schluss!

QuantumScape – Kommt nun der Support?

Das Hoch hat die QuantumScape-Aktie mit 133,00 US-Dollar bereits zum Ende des Jahres 2020 markiert. Von dort an ging es auf, sage und schreibe 24,06 US-Dollar zur Unterseite. Damit hat das Papier um die 80 % an Wert verloren. Die Frage ist nun – wann ist damit Schluss? Idealerweise können die Bullen bereits in der aktuellen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung