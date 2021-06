QuantumScape-Aktie: Vielversprechende Neuerung!

Liebe Leser,

letzte Woche haben unsere Autoren berichtet, wie es aktuell bei der QuantumScape-Aktie aussieht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! Die QuantumScape-Aktie hat sich von den Verlusten in den letzten Wochen wieder etwas erholen können, doch an den neuen Superbatterien scheiden sich noch immer die Geister. Die Entwicklung! Mit seinen in Planung befindlichen neuen Super-Feststoffbatterien, die statt eines flüssigen einen festen Elektrolyten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!