QuantumScape-Aktie: Es ist verrückt!

Wer in QuantumScape investiert sein sollte, hatte in den vergangenen Monaten wirklich nichts zu lachen. Die Papiere des US-Start-Up fielen im April von rund 50 auf 35 US-Dollar zurück, gaben bis Ende Mai noch einmal fast 30 Prozent auf nur noch knapp über 25 Dollar ab. Doch im Juni ist der Entwickler von Feststoffbatterien plötzlich wieder gefragt. Und wie: Am Montag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung