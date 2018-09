Quantstamp und Mythril arbeiten zusammen an einer gemeinsamen Vision für die Sicherheit von Smart Contracts

San Francisco (ots/PRNewswire) -Das Quantstamp-Protokoll verwendet Knoten (Nodes) zur Überprüfungvon Smart Contracts auf Sicherheitsschwachstellen und um öffentlichüberprüfbare Auditberichte zu erstellen. Da diese Knoten imWesentlichen auf Analysatoren wie dasOpen-Source-Tool Mythril(https://github.com/ConsenSys/mythril) angewiesensind, um potenzielle Sicherheitsschwachstellen aufzudecken,profitiert das Protokoll auch von allen Verbesserungen an denAnalysatoren. Da Quantstamp in Zukunft weitere Möglichkeiten zurIntegration der Mythril-Technologie in das Protokoll prüft, wirddiese synergistische Partnerschaft noch mehr Wert für die Communityschaffen."Automatisierte Sicherheit ist ein schwer zu lösendes Problem undbetrifft jeden innerhalb des Smart-Contract-Ökosystems", so StevenStewart, CTO von Quantstamp. "Wir sind uns darüber im Klaren, dassdie Branchenführer für Sicherheit zusammenarbeiten müssen, um diesesschwierige Problem zu lösen, damit Benutzer geschützt und Entwicklerunterstützt werden, und um die allgemeine Akzeptanz derBlockchain-Technologie zu gewährleisten."Das Quantstamp-Protokoll wurde entwickelt, um die Sicherheit vonSmart Contracts zu erhöhen und die allgemeine Einführung derBlockchain-Technologie zu erleichtern. Seit der Gründung von Ethereumim Jahr 2015 wurden über 300 Millionen US-Dollar der KryptowährungEther als verloren oder gestohlen gemeldet, weil Sicherheitsrisikenin Smart Contracts bestehen. Trotz dieser Schwachstellen wächst dieZahl der auf Ethereum veröffentlichten Smart Contracts weiter, abermanuelle Auditoren haben nicht die Kapazität, mit diesem WachstumSchritt zu halten.Das Quantstamp-Protokoll erstellt automatisierte Auditberichte,die sich an das Wachstum von Smart Contracts anpassen. DieseAuditberichte sind auch öffentlich überprüfbar, so dass die Nutzerindividuell kontrollieren können, ob ein Audit stattgefunden hat undden Bericht einsehen können.Mythril wurde ursprünglich vonBernhard Mueller (https://twitter.com/muellerberndt)entwickelt, der heute die Entwicklung der Mythril-Plattform beiConsenSys Diligence leitet. Mueller ist ein preisgekrönter Ingenieurund erfahrener White Hat-Hacker. Er hat kritische Fehler in Produktenfür Unternehmen wie Microsoft, IBM und Sybase gefunden und erhieltdie BlackHat Pwnie-Auszeichnung "Most Innovative Research"."Durch die Integration der Technologie der Mythril-Plattform indie dezentrale Computing-Infrastruktur von Quantstamp können wirleistungsstarke Sicherheitsüberprüfungen ermöglichen, die mittraditionellen Architekturen nicht möglich (oder sehr teuer) wären",so Bernhard Mueller. "Ich freue mich darauf, Wege zu finden, wie wirzusammenarbeiten und die Zukunft der Smart-Contract-Technologiefestigen können."Mueller ist in der Ethereum-Entwicklergemeinde bekannt für dieEntwicklung von Mythril OSS(https://github.com/ConsenSys/mythril) , einem weitverbreiteten Open-Source Ethereum Smart Contract-Analysator, dereiner der beiden Analysatoren ist, die vom Quantstamp-Protokollverwendet werden. Die neue Mythril-Plattform wurde entwickelt, umMythril OSS zu verbessern.Informationen zu QuantstampQuantstamp (https://quantstamp.com/) ist einSmart-Contract-Sicherheitsunternehmen, das das Quantstamp-Protokollund automatisierte Sicherheitstools entwickelt und manuelle Auditsdurchführt. Das Quantstamp-Protokoll erhöht durch die Erstellungöffentlich überprüfbarer Auditberichte die Sicherheit von SmartContracts und den Ruf von Projekten, die Smart Contracts erstellen.Die Betanet-Version des Quantstamp-Protokolls wurdevor Kurzem auf dem Ethereum-Mainnet freigegeben (https://medium.com/quantstamp/quantstamp-betanet-protocol-released-on-ethereum-mainnet-5597919d8b01) .Informationen zur Mythril-PlattformDie Mythril Platform(https://mythril.ai/) bringt Sicherheit inSmart-Contract-Entwicklungsumgebungen und den Bau von Pipelines. Siewurde von den Entwicklern und der Community des beliebtenOpen-Source-Tools Mythril entwickelt und bündelt mehrere hochmoderneSicherheitsanalyseverfahren zu einer benutzerfreundlichen API, die esjedem ermöglicht, speziell entwickelte Ethereum-Sicherheitstools zuerstellen.Pressekontakt:KONTAKT:Dan ZhangMedia@Quantstamp.com415-604-8549Logo -https://mma.prnewswire.com/media/728052/Quantstamp_Logo.jpgOriginal-Content von: Quantstamp, übermittelt durch news aktuell