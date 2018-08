Quantstamp und Modular Inc. rufen Smart Contract Security Alliance ins Leben, um Sicherheitsstandards für die Blockchain-Industrie zu etablieren

San Francisco (ots/PRNewswire) - Quantstamp(https://quantstamp.com/) gibt mit Stolz die Gründung der SmartContract Security Alliance(https://www.smartcontractsecurityalliance.com/) bekannt, diegemeinsam mit Modular Inc. (https://modulartech.io/) ins Lebengerufen wurde, um Sicherheitsstandards für die Blockchain-Industriezu etablieren. Die zentrale Mission der Smart Contract SecurityAlliance lautet, die Entwicklung von sicheren Smart Contracts zufördern und zu erleichtern, um die gesunde Akzeptanz vonBlockchain-Anwendungen zu unterstützen.Ziele der Smart Contract Security Alliance sind:- Etablierung von industrieweiten Best Practices für dieSicherheitsprüfung von Smart Contracts- Förderung der Entwicklung von sicheren Smart Contracts und Ausbaudes Ökosystems- Kundenaufklärung in Bezug auf Smart Contracts undSicherheitsprüfung- Gesteigerte Professionalität und Forschung im Feld SmartContracts-Sicherheitsaudit- Verbesserung der Rechenschaftspflicht, Interoperabilität undVertrauenswürdigkeit aller BranchenteilnehmerWir laden auch weitere Mitglieder der Branche ein, sich uns aufdiesem Weg anzuschließen, um die Sicherheit im Bereich Blockchain zuverbessern."Die Entwicklung einer Reihe gemeinsamer Standards für dieSicherheitsprüfung von Smart Contracts wird die Professionalität imAuditing erhöhen und den Kunden gleichzeitig ein besseres Verständnisfür das vermitteln, was sie da kaufen", erklärt Richard Ma, CEO vonQuantstamp. "Wir glauben, dass die Standardisierung vonSicherheitsevaluierungen Kompatibilität, Verantwortlichkeit,Interoperabilität, Recherche und Vertrauenswürdigkeit für alleBeteiligten in der Branche erleichtern wird"."Wir wollen durch die Zusammenarbeit mit Quantstamp bei derGründung dieser Allianz das Sicherheitsniveau für Smart Contractserhöhen und das Vertrauen der Verbraucher in dieBlockchain-Technologie stärken", sagt Christopher Brown, CEO vonModular. "Unternehmen, die unserer Allianz beitreten, werden nichtnur bei der Entwicklung von Standards mitreden können, die sowohl dasAntlitz als auch die Anwendung der Blockchain-Technologie für dienächsten Jahre prägen werden, sondern auch davon profitieren, sicheiner Gruppe anzuschließen, die an vorderster Front zuSicherheitsprüfungen und Best Practices im Bereich Smart Contractsforscht".Die Herausforderungen in punkto Sicherheit sind ein großesHindernis auf dem Weg zur Einführung der Blockchain-Technologie.Durch die Gründung der Smart Contract Security Alliance gemeinsam mitModular und in Zusammenarbeit mit der ETHSecurity-Community willQuantstamp das Wachstum eines gesunden Blockchain-Ökosystems und dieVerbreitung sicherer Blockchain-Anwendungen fördern."Standards werden Unternehmen, Entwicklern und Auditoren in allenBereichen zugutekommen, und allen eine gemeinsame Plattform, Spracheund Sprache rund um das Thema Sicherheit geben", erläutert RobbieBent, Mitorganisator von ETHSecurity.Wir möchten Sicherheitsunternehmen, die daran interessiert sind,den Standard der Blockchain-Technologie voranzutreiben, dazueinladen, sich der Smart Contract Security Alliance anzuschließen undregelmäßig mit uns zu treffen, um die Zukunft derBlockchain-Sicherheit zu diskutieren. Wir freuen uns auch auf denInput von Smart Contract-Entwicklern oder Unternehmen, dieBlockchain-Technologie einsetzen.Weiterführende Informationen finden Sie aufSmartContractSecurityAlliance.com(http://smartcontractsecurityalliance.com/). Sie können auch gernedirekt mit uns in Kontakt treten:hello@smartcontractsecurityalliance.comMehr zu Modular finden Sie unter modulartech.io(https://modulartech.io/)Abonnieren Sie den Quantstamp-Newsletter, um stets auf demLaufenden zu bleiben: www.quantstamp.com, oder folgen Sie uns aufTwitter (http://twitter.com/quantstamp), Medium(http://medium.com/quantstamp), oder Facebook(http://facebook.com/quantstamp)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/727488/standards_3.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/728052/Quantstamp_Logo.jpgOriginal-Content von: Quantstamp, übermittelt durch news aktuell