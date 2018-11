Quantstamp schließt sich mit OmiseGo zusammen, um das Ethereum-Ökosystem durch Plasma MVP sicherer zu machen

Technologie vereinfacht Skalierbarkeit und ist Wegbereiter für dieZukunft von EthereumSan Francisco (ots/PRNewswire) - Quantstamp, einBlockchain-Sicherheitsunternehmen, an dem Y-Combinator beteiligt ist,hat kürzlich seinen bislang wichtigsten Audit durchgeführt: dieImplementierung von OmiseGos Minimum Viable Plasma (MVP).Quantstamps Aufgabe war die Prüfung des OmiseGo PlasmaMVP-Repositorys auf Sicherheitslücken, Qualität der Programmierungund Konformität mit Spezifikationen und Best Practices. EinDesignziel der Plasma MVP-Implementierung ist die Beibehaltung derSicherheitsgarantien bei Umstrukturierung der Haupt-Blockchain; diePrüfer von Quantstamp entdeckten eine Sicherheitslücke, die diesenSchutz wirkungslos machte. Das Team von OmiseGo hat dieseSicherheitslücke behoben."Plasma ist die Antwort auf Skalierungshindernisse, die denDesignzielen von Ethereum im Wege stehen", sagte Quantstamp CTOSteven Stewart. "Wir sind überzeugt, dass dadurch das gesamteÖkosystem vorangebracht wird, und stolz auf unsere Mitarbeit, umdiesen Skalierbarkeits-Prototyp sicherer zu machen."OmiseGO entwickelt eine offene Bezahlplattform unddezentralisierte Börse mit dem Ziel, Händlern und Gewerbetreibendeneine sichere White Label-Lösung anzubieten. Bei Minimum Viable Plasmahandelt es sich um eine experimentelle Implementierung von Plasma,eine führende Layer 2-Skalierlösung, die auf dem Ethereum-Netzwerkentwickelt wird. Plasma hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, zurweltgrößten Peer-to-Peer-Plattform für Kryptowährungs-Handelsplätzeaufzusteigen. Sie kann sich als richtungsweisend sowohl für OmiseGoals auch das gesamte Ethereum-Ökosystem erweisen.Das Problem der Skalierbarkeit - und die LösungDamit sich Ethereum großflächig durchsetzen kann, müssen dieinnewohnenden Hürden bei der Skalierung überwunden werden. ImDezember 2017 brachte CryptoKitties, eine einzelne Anwendung, dasEthereum-Netzwerk zum Erliegen (https://qz.com/1145833/cryptokitties-is-causing-ethereum-network-congestion/). Wenn Ethereum sein vollesPotenzial erreichen will, muss es in der Lage sein, dasTransaktionsvolumen mehrerer populärer Anwendungen gleichzeitig zubeherrschen.Derzeit fehlt Ethereum noch die Leistung, diese Menge anTransaktionen abzuwickeln, da seine sogenannte Layer 1-Blockchain nureine begrenzte Datenmenge per Block verarbeiten kann. Dadurch solldie Sicherheit und Unveränderlichkeit der Transaktionensichergestellt werden.Plasma (https://plasma.io/plasma.pdf) ist eine experimentelleTechnologie zur Skalierung von Ethereum, damit es exponentiell höhereTransaktionsraten beherrschen kann. Zu diesem Zweck wird die direktauf der Haupt-Blockchain gespeicherte Datenmenge reduziert. MitPlasma sollen Blockchains entstehen, die auf Ethereum "aufgesetzt"sind, um schnellere und billigere Transaktionen möglich zu machen,die sich aber bei der Sicherheit in letzter Konsequenz auf dieHaupt-Blockchain verlassen.Informationen zu QuantstampQuantstamp (https://quantstamp.com/) ist einSmart-Contract-Sicherheitsunternehmen. Es entwickelt dasQuantstamp-Protokoll und automatisierte Sicherheitstools und führtmanuelle Audits durch. Das Quantstamp-Protokoll erhöht durchöffentlich überprüfbare Scanberichte die Sicherheit von SmartContracts und die Reputation von Projekten, bei denen Smart Contractserstellt werden.Informationen zu OmiseGoOmiseGO (https://omisego.network/) arbeitet an einer offenenBezahlplattform und dezentralisierten Börse auf demEthereum-Netzwerk. Ziel ist die Vereinfachung selbstsouveränerFinanzdienstleistungen quer durch geografische Regionen, Assetklassenund Anwendungen. OmiseGO will den Finanzsektor dezentralisieren undengagiert sich in diesem Zusammenhang stark in den BereichenPlasmaforschung und -implementierung. OmiseGO ist eineTochtergesellschaft von Omise (https://www.omise.co/), ein führenderDienstleister für Online-Zahlungsportale in Südostasien.Pressekontakt:Dan ZhangMedia@Quantstamp.com415-604-8549Foto - https://mma.prnewswire.com/media/778285/Quantstamp_Audits_OMG_Plasma_MVP.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/728052/Quantstamp_Logo.jpgOriginal-Content von: Quantstamp, übermittelt durch news aktuell