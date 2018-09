Quantstamp gibt Blockchain-Sicherheitsprotokoll für das Ethereum-Netzwerk heraus

San Francisco (ots/PRNewswire) - Wir freuen uns, bekanntgeben zudürfen, dass das Betanet-Protokoll von Quantstamp jetzt live imEthereum-Hauptnetz im Einsatz ist.Nutzer können ab sofort über ein Portal auf unserer Website(http://betanet.quantstamp.com/) Auditfragen direkt an dieBetanet-Version des Quantstamp-Protokolls richten. AbgeschlosseneAudits werden als Bericht gemeinsam mit einem eindeutigen Hashveröffentlicht, sodass eine verifizierbare Aufzeichnung des Auditsöffentlich zur Verfügung gestellt werden kann."Weniger als ein Jahr nach unserem Crowdsale-Abschluss freuen wiruns nun über die Veröffentlichung unseres Betanet-Protokolls für dasEthereum-Hauptnetz", erklärte Richard Ma, CEO bei Quantstamp. "Durchdie Bereitstellung öffentlich verifizierbarer Audits in Ethereumhelfen wir gleichzeitig bei der Umsetzung derSmart-Contract-Technologie."Die Innovation, die das Quantstamp-Protokoll mit sich führtMit der Betanet-Veröffentlichung hat Quantstamp etwas Neuartigeshervorgebracht. Öffentlich verifizierbare Audit-Aufzeichnungenbereitzustellen ist innovativ und neu. In der Vergangenheit musstenNutzer blind darauf vertrauen, dass Smart-Contract-Entwickler allenotwendigen Sicherheitsvorkehrungen treffen würden, konnten jedochdiese Informationen nicht selbstständig verifizieren. Der Mangel anSmart-Contract-Sicherheit machte es schwierig, einVertrauensverhältnis mit Smart-Contract-Stakeholdern aufzubauen unddie Smart-Contract-Technologie zu skalieren.Quantstamp-Auditanfragen im Ethereum-HauptnetzDas Betanet-Protokollportal auf der Quantstamp-Website leitet IhreAuditanfragen an die Quantstamp-Smart-Contracts im Ethereum-Hauptnetzweiter.Um ein Audit zu initiieren, können Nutzer überbetanet.quantstamp.com (http://betanet.quantstamp.com/) eineQSP-Übertragung mit Metamask (https://metamask.io/) autorisieren. DasQuantstamp-Protokoll wird dieses QSP als Zertifikat aufbewahren, bisdas Audit erfolgreich abgeschlossen ist. Sobald die Übertragunggenehmigt ist, werden die Nutzer ihren Smart-Contract-Code zumQuantstamp-Portal senden. Von Quantstamp genehmigte Netzknoten(Nodes) werden dann auf die Audit-Anfrage aufmerksam gemacht undeiner dieser Knoten wird die Prüfung durchführen. Diese Transaktionzeichnet zwei Dinge im Ethereum-Hauptnetz auf: den Hashwert IhresAudit-Berichts und die URL, auf der sich Ihr Audit-Bericht befindet.Dieser Audit-Trail ist nun für immer auf der Blockchain gespeichert.Mit vertrauenswürdigen Nodes zur Verbesserung desQuantstamp-Beta-ProtokollsFür das Betanet-Release sind nur vertrauenswürdige Organisationenzum Betreiben der Quantstamp-Auditing-Nodes berechtigt. Quantstampist bestrebt, vertrauenswürdige und seriöse Forschungseinrichtungenund Industriepartner in seine Whitelist aufzunehmen, die die Visioneiner Verbreitung des Smart-Contract-Konzepts teilen. Node-Betreiberwerden dabei helfen, die Leistung unserer Netzknoten und die Leistungdes Quantstamp-Protokolls zu überwachen. Netzknoten wurden bereitswährend der Entwicklungsphase in die Whitelist aufgenommen, sodasssowohl die Netzknotensoftware als auch das Protokoll vor ihremeigentlichen Betrieb getestet und perfektioniert werden konnten.Node-Betreiber müssen zwar in die Whitelist aufgenommen werden,aber jeder kann öffentlich verifizierbare Audits aus demQuantstamp-Protokoll erwerben.Node-Betreiber auf der Whitelist werden eng mit Quantstampzusammenarbeiten, um:- die Netzknotensoftware zu debuggen,- Smart Contracts zu verbessern,- mehr über die Audit-Preisfindung zu lernen, und- Incentive-Strukturen auszuarbeiten, die Node-Betreiber dazumotivieren, vertrauenswürdig zu agieren.ZukunftsvisionQuantstamp arbeitet daran, große, dezentrale Produkte zu kreieren,um das Smart-Contract-Konzept noch weiter zu verbreiten. Mit demBetanet-Release ist Quantstamp nun der Verbesserung derSicherheitsstandards für Smart Contracts einen Schritt nähergekommen, was dazu beiträgt, dass Blockchain zu einer für den Einsatzim Mainstreambereich gängigen Technologie wird.Informationen zu QuantstampQuantstamp ist ein von Y Combinator unterstütztes Unternehmen, daszum Ziel hat, zum Goldstandard im Bereich der Smart-Contract-Securityzu werden. Mit einem aus Sicherheitsaudit-Experten bestehenden Team,das sich das Bekämpfen schwarzer Schafe zur Aufgabe macht, ebnetQuantstamp den Weg zu mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit im Bereichder Smart Contracts. Quantstamp engagiert sich für erstklassigeSmart-Contract-Innovation rund um die Welt und verfügt überNiederlassungen in San Francisco, New York City, Toronto und Tokio.Mehr zu unserer Arbeit finden Sie unter quantstamp.com.(http://quantstamp.com/)Pressekontakt:Dan ZhangMedia@Quantstamp.com415-604-8549Logo - https://mma.prnewswire.com/media/728052/Quantstamp_Logo.jpgOriginal-Content von: Quantstamp, übermittelt durch news aktuell