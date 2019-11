Quantstamp gewinnt bei den Cybersecurity in Blockchain Use Case Awards

San Francisco (ots/PRNewswire) - Quantstamp (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2654218-1&h=2139219719&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2654218-1%26h%3D1396819391%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fquantstamp.com%252F%26a%3DQuantstamp&a=Quantstamp), ein Blockchain-Sicherheitsunternehmen, das vomGründerzentrum Y Combinator unterstützt wird, hat vor kurzem den ersten Preisbei den Blockchain Use Case Awards gewonnen. Die Preisverleihung wurde von derWebseite Disruptor Daily (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2654218-1&h=2639899242&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2654218-1%26h%3D738181815%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.disruptordaily.com%252F%26a%3DDisruptor%2BDaily&a=Disruptor+Daily) organisiert. Die Awards möchten Unternehmenvorstellen, die praktische Anwendungsfälle für die Cybersecurity-Brancheentwickeln. Disruptor Daily bietet exklusive Erkenntnisse der Marktforschung undEinblicke führender Vordenker, die sich in ihrem Bereich an vorderster Frontbefinden."Wir haben die Blockchain in Cybersecurity Use Case Awards (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2654218-1&h=887582149&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2654218-1%26h%3D278885014%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.disruptordaily.com%252Fblockchain-in-cybersecurity-use-case-awards%252F%26a%3DBlockchain%2Bin%2BCybersecurity%2BUse%2BCase%2BAwards&a=Blockchain+in+Cybersecurity+Use+Case+Awards) eingeführt, um Organisationen zu würdigen, welche dieLeistungsfähigkeit der Blockchain einsetzen, um den Wandel in derCybersecurity-Branche voranzutreiben", erklärt Emi Picco, Managing Editor beiDisruptor Daily. "Wir haben unsere Community gebeten, ihre beliebtestenAnwendungsbeispiele zu nominieren und abzustimmen. Wir freuen uns, verkünden zukönnen, dass Quantstamp als Sieger ausgewählt wurde!"Mit der Nominierung von Quantstamp wurde das Quantstamp Security Network (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2654218-1&h=3051417159&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2654218-1%26h%3D2923219116%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fprotocol.quantstamp.com%252F%26a%3DQuantstamp%2BSecurity%2BNetwork&a=Quantstamp+Security+Network) vorgestellt, ein quelloffenes Netzwerk, dass es denAnwendern ermöglicht, Smart Contracts auf Schwachstellen zu überprüfen. "Mit demexponentiellen Wachstum von Smart Contracts ist die Nachfrage nach Überprüfungenschneller gestiegen als das Angebot an qualifizierten Prüfern", sagt Richard Ma,CEO und Mitbegründer von Quantstamp. "Das Quantstamp Security Network ermöglichtes dem Entwickler, Sicherheitsprüfungen als Teil ihres Workflows zu integrieren.Die Ergebnisse werden direkt auf der Blockchain gespeichert."Quantstamp (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2654218-1&h=2139219719&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2654218-1%26h%3D1396819391%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fquantstamp.com%252F%26a%3DQuantstamp&a=Quantstamp) istein Unternehmen, das von Y Combinator unterstützt wird und den Standard derBlockchain-Sicherheit entwickelt. Mit einem Team von Sicherheitsexperten, dassich für die Sicherung von dezentralisierten Systemen engagiert, ermöglichtQuantstamp durch die Überprüfung von Smart Contracts und mit dem QuantstampSecurity Network eine Zukunft mit Blockchain-Anwendungen, die sicherer undzuverlässiger sind. Quantstamp verfügt über Niederlassungen in San Francisco,Toronto und Tokyo und engagiert sich weltweit für erstklassigeBlockchain-Innovationen. Quantstamp hat durch Überprüfungen bisher über eineMilliarde USD an digitalen Vermögenswerten gesichert und vielen Unternehmendabei geholfen, sicher zu innovieren. Erfahren Sie mehr über die Arbeit vonQuantstamp, indem Sie das Interview von Disruptor Daily mit Richard Ma, dem CEOvon Quantstamp (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2654218-1&h=1673191020&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2654218-1%26h%3D84005285%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.disruptordaily.com%252Fblockchain-in-cybersecurity-use-case-quantstamp%252F%26a%3DDisruptor%2BDaily%2Binterview%2Bwith%2BQuantstamp%2BCEO%2BRichard%2BMa&a=Interview+von+Disruptor+Daily+mit+Richard+Ma%2C+dem+CEO+von+Quantstamp), lesen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1035706/Quantstamp_Blockchain_Use_Case_Awards.jpgPressekontakt:Jaye Harrilljaye@quantstamp.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131665/4452139OTS: QuantstampOriginal-Content von: Quantstamp, übermittelt durch news aktuell