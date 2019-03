Quantstamp expandiert mit Investitionen von Nomura Holdings und Digital Garage nach Japan

Weitere Suchergebnisse zu "Nomura":

Tokio (ots/PRNewswire) - Quantstamp (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2394385-1&h=3073346215&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2394385-1%26h%3D1766085204%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fquantstamp.com%252Fabout%26a%3DQuantstamp&a=Quantstamp), einUnternehmen für Smart-Contract-Sicherheit mit der Unterstützung von YCombinator, gibt bekannt, dass es mit Quantstamp Japan GK eine GmbHgründet, die japanische Start-ups und Großunternehmen bei der Nutzungsicherer Blockchain-Technik unterstützt. Diese Gründung folgt aufumfangreiche Investitionen von Nomura Holdings (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2394385-1&h=2559805556&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2394385-1%26h%3D1003804997%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nomuraholdings.com%252Fcompany%252F%26a%3DNomura%2BHoldings&a=Nomura+Holdings) und Digital Garage (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2394385-1&h=2189867327&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2394385-1%26h%3D497379413%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dgincubation.co.jp%252Fen%252F%26a%3DDigital%2BGarage&a=Digital+Garage).Quantstamp nutzt rechnergestützte Folgerungstools fürDienstleistungen, mit denen Anfälligkeiten in Smart Contractsgefunden werden können, einer Schlüsselkomponente derBlockchain-Technik. So wird Entwicklern und Nutzern einautomatisiertes Werkzeug zur Verfügung gestellt, Smart Contracts aufbekannte Anfälligkeiten zu prüfen. Zudem gibt es umfassendeAuditing-Dienste für die Absicherung großer Blockchain-Projekte. DieDienste des Unternehmens wurden genutzt, um Transaktionen im Wert vonmehr als 500 Millionen USD zu schützen."Ich bin erfreut darüber, die offizielle Expansion von Quantstampnach Japan bekannt geben zu können. Japan ist für digitale Zahlungenein wichtiger Markt", sagte Richard Ma, Mitbegründer und CEO vonQuantstamp Inc. "Wir erweitern unsere Präsenz, da wir die Überzeugungsind, dass der Markt für Anwendungen im Bereich Smart Contract dortSubstanz hat und weiter wachsen wird.""Blockchain-Technik findet in der Finanzwelt immer mehr Anwendungund Smart Contracts werden immer wichtiger. Die Gewährleistung vonSicherheit mittels Auditing und Zertifizierung wird in steigendem Maßunerlässlich", sagt Chuzaburo Yagi, Senior Managing Director fürInnovation bei Nomura Holdings Inc. "Ich bin der Überzeugung, dassQuantstamp mit seiner Arbeit an der Absicherung vonSmart-Contract-Technik bestens positioniert ist, dies zuunterstützen.""Ich vertrete die Meinung, dass Quantstamp auf dem Markt denbesten Dienst anbietet. Es ist die beste Lösung, um Anfälligkeitenbei Smart Contracts zu finden und zu minimieren", sagt YasuhiroMimura, Managing Director der DG Incubation Co. Ltd. "Wir setzendarauf, dass es aufgrund ihrer Kenntnisse und Erfahrung im Bereichder Absicherung von Smart Contracts künftig weitere bahnbrechendeInnovationen geben wird."Quantstamp ist führend im Bereich der Absicherung von SmartContracts und schützt einige der größten Blockchain-Firmen der Weltvor Sicherheitsproblemen. Das technische Team von Quantstamp kenntsich in den Bereichen der Software-Sicherheit, formellenVerifizierung und statischen Analyse aus und kann auf mehr als 900Quellenangaben bei Google Scholar verweisen.Informationen zu QuantstampQuantstamp (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2394385-1&h=3073346215&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2394385-1%26h%3D1766085204%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fquantstamp.com%252Fabout%26a%3DQuantstamp&a=Quantstamp) ist ein Unternehmen fürBlockchain-Sicherheit, das manuelle Audits und automatische Scansdurchführt und Produkte, Dienste, Protokolle und weitereautomatisierte Sicherheitswerkzeuge mit QSP entwickelt. DasQuantstamp-Protokoll zielt darauf ab, die Sicherheit im Bereich SmartContract und den Ruf von Projekten, die Smart Contracts erzeugen,durch öffentlich zugängliche Scanberichte zu verbessern. Unterhttps://quantstamp.com/ können Sie noch heute ein Audit oder einenSicherheitsscan erhalten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/831219/Quantstamp_Nomura_DG_Incubation.jpgPressekontakt:Jared Harrilljared@quantstamp.com415.579.8976Original-Content von: Quantstamp, übermittelt durch news aktuell