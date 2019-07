Quantstamp beendet Audit von Kakaos Blockchain-Plattform Klaytn

Weitere Suchergebnisse zu "Kakao NYBOT Rolling":

San Francisco (ots/PRNewswire) - Quantstamp, ein Unternehmen fürBlockchain-Sicherheit mit Beteiligung von Y Combinator, hat seinAudit der Smart Contracts für Klaytn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2520070-1&h=2785430469&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2520070-1%26h%3D2087117928%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.klaytn.com%252F%26a%3DKlaytn&a=Klaytn) abgeschlossen.Herausgeber dieser Blockchain-Plattform ist Kakao (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2520070-1&h=835351559&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2520070-1%26h%3D73146520%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kakaocorp.com%252F%253Flang%253Den%26a%3DKakao&a=Kakao), Betreiber von Südkoreas beliebtester Messaging-PlattformKakaoTalk (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2520070-1&h=2553092079&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2520070-1%26h%3D1890886209%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kakaocorp.com%252Fservice%252FKakaoTalk%253Flang%253Den%26a%3DKakaoTalk&a=KakaoTalk).Die kommerziell ausgerichtete Blockchain-Plattform Klaytn wurde vonder Kakao-Tochtergesellschaft GroundX für die breite Masseentwickelt."Die größte Hürde für Blockchain-Anwendungen ist die Akzeptanz beider Nutzergemeinde", sagt Richard Ma, CEO von Quantstamp. "Mit einerMarktdurchdringung von über 90 % in Korea und monatlich 40 Millionenaktiven Nutzern ist Kakao gut aufgestellt, um die aktive Nutzerbasisder Blockchain zu vergrößern."Überzeugt, dass die Wirtschaft den Durchbruch derBlockchain-Technologie auf breiter Basis voranbringen wird, willKlaytn alle diejenigen Hürden überwinden, die dem Vormarsch derBlockchain heute noch im Weg stehen. Um die Entwicklungsarbeit zuerleichtern, wurden die Entwicklungsumgebung Solidity nebenSupport-Tools in die Plattform integriert. Unternehmen profitierenvon der Transparenz und Integrität der Blockchain-Technologie plusder Leistung und Zuverlässigkeit, die Geschäftsanwendungen erfordern.Nutzern bietet die Klaytn-Plattform einfache Kontoerstellung und-verwaltung, sichere Verwahrung privater Schlüssel nebenWallet-Provisionierung und -Setup sowie UX-Richtlinien und-Referenzen, damit Entwickler anwenderfreundliche Schnittstellenerstellen können."Mit Klaytn haben wir die Technologie und Geschäftspartner, diezusammen eine enorme neue Nutzerbasis skalieren und bedienen können",sagte Junsic Youn, Lead of Product Management bei GroundX."Angesichts der Größenordnung des Projekts war der Einsatz hoch undwir wollten sicherstellen, dass die Bereitstellung problemlosfunktioniert. Quantstamp ist für seine gründlichen Audits bekannt.Sie haben die Professionalität und praktische Erfahrung, um dieSicherheit der Klaytn Blockchain-Plattform zu gewährleisten."Beauftragen Sie ein Audit von QuantstampInteressiert an einem Audit oder anderen Service von Quantstamp?Die besten kryptonativen Unternehmen lassen ihre Produkte vonQuantstamp auditieren, darunter Chainlink, OmiseGO und Binance. Fürweitere Informationen klicken Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2520070-1&h=1137644941&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2520070-1%26h%3D1548820249%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fquantstamp.com%252Faudits%26a%3Dhere&a=hier).Informationen zu QuantstampQuantstamp (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2520070-1&h=1325713174&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2520070-1%26h%3D3448111266%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fquantstamp.com%252F%26a%3DQuantstamp&a=Quantstamp) ist ein Unternehmen fürBlockchain-Sicherheit mit Beteiligung von Y Combinator, das SmartContract-Audits (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2520070-1&h=2468451157&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2520070-1%26h%3D4278807933%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fquantstamp.com%252Faudits%26a%3Dsmart%2Bcontract%2Baudits&a=Smart+Contract-Audits)durchführt und Produkte, Dienste, Protokolle und weitereautomatisierte Sicherheitswerkzeuge auf Basis von QSP entwickelt. DasQuantstamp Security Network (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2520070-1&h=464411843&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2520070-1%26h%3D1857698669%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fprotocol.quantstamp.com%252F%26a%3DThe%2BQuantstamp%2BSecurity%2BNetwork&a=Das+Quantstamp+Security+Network) erhöht durch öffentlichüberprüfbare Scanberichte die Sicherheit von Smart Contracts und dieReputation von Projekten, bei denen Smart Contracts erstellt werden.Quantstamp ist seit neuestem auch in Japan vertreten (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2520070-1&h=4228526793&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2520070-1%26h%3D3877105493%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcointelegraph.com%252Fnews%252Fsmart-contract-firm-quantstamp-reveals-investment-from-financial-giant-nomura%26a%3DQuantstamp%2Brecently%2Bexpanded%2Bto%2BJapan&a=Quantstamp+ist+seit+neuestem+auch+in+Japan+vertreten). 