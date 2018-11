San Francisco (ots/PRNewswire) - Quantstamp hat sich dem Präsidiumder Chamber of Digital Commerce angeschlossen; der CEO desUnternehmens, Richard Ma, wird als Mitvorsitzender der SmartContracts Alliance(https://digitalchamber.org/initiatives/smart-contracts-alliance/)der Chamber (https://digitalchamber.org/) fungieren. Die Chamber ofDigital Commerce - der weltweit erste und größte Wirtschaftsverband,der die Branche digitaler Vermögenswerte und der Blockchainrepräsentiert - trifft sich mit Gesetzgebern und Branchenführern, umden Einsatz von Smart Contracts und Blockchain-Technologie zufördern."Die Chamber of Digital Commerce hat exzellente Arbeit geleistet,politische Entscheidungsträger zu informieren - mit dem Ziel, dieUmsetzung von fundierten Grundsätzen zu ermöglichen, die Innovationund Handel unterstützen", so Richard Ma, CEO von Quantstamp. "Ichfreue mich darauf, diese Arbeit als neuer Mitvorsitzender der SmartContracts Alliance weiterzuführen."Als CEO von Quantstamp hat Richard Ma geholfen, Initiativenanzuführen, deren Ziel es ist, die sichere, Mainstream-akzeptierteNutzung von Blockchain-Technologie voranzubringen. Quantstamparbeitet zudem mit Unternehmenskunden zusammen, um diesen zu helfen,Blockchain-Lösungen zu entwickeln."Es ist uns eine Freude, Quantstamp in der Chamber of DigitalCommerce begrüßen zu können", so Perianne Boring, Gründerin undPresident der Chamber of Digital Commerce. "Wir freuen uns darauf,mit Richard Ma zusammenzuarbeiten und Quantstamps Expertise undProfessionalität zu nutzen, während wir unsere Bemühungen in SachenSmart Contracts fortsetzen."Am 25. Oktober hielt die Smart Contracts Alliance(https://digitalchamber.org/initiatives/smart-contracts-alliance/)der Chamber of Digital Commerce in San Francisco ihreRound-table-Veranstaltung "Get Smart on Smart Contracts" (SmartContracts verstehen). Olga V. Mack, Vice President des BereichsStrategie bei Quantstamp, wandte sich an das Publikum und brachteQuantstamps Motivation zum Ausdruck, sicheren Smart Contracts zugrößerer Verbreitung zu verhelfen. Auch erklärte sie, wie dasProtokoll, die Instrumente und die Dienste von Quantstamp zurErrichtung kritischer Infrastruktur für die Blockchain-Technologiebeitragen. Olga ermutigte die Teilnehmer, Kontakt aufzunehmen undMöglichkeiten einer Zusammenarbeit mit Quantstamp auszuloten.Informationen zu QuantstampQuantstamp (https://quantstamp.com/) ist ein Unternehmen, dasSicherheitslösungen für Smart Contracts anbietet. Es entwickelt dasQuantstamp-Protokoll und automatisierte Sicherheitsinstrumente undführt manuelle Audits durch. Das Quantstamp-Protokoll soll über dasGenerieren öffentlich zugänglicher Scan-Berichte sowohl dieSicherheit von Smart Contracts verbessern, als auch die Reputationvon Projekten, bei denen Smart Contracts erstellt werden.Pressekontakt:Jared HarrillMedia@Quantstamp.com415-579-8976Video - https://www.youtube.com/watch?v=Ohf9NlXxSCAFoto -https://mma.prnewswire.com/media/786708/Quantstamp_CEO_Richard_Ma.jpgOriginal-Content von: Quantstamp, übermittelt durch news aktuell