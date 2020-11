Die Quantron AG kooperiert mit MAN TopUsed und setzt damit den nächsten Meilenstein in der e-Mobilität / Die Fahrzeuge werden bei Bedarf mit einer Brennstoffzelle ausgerüstet

Augsburg (ots) - Durch die Kooperation mit MAN TopUsed bietet Quantron eine nachhaltige Lösung für die Vielzahl an Leasingrückläufern und jungen, gebrauchten Bestandsfahrzeugen. Diese Nutzfahrzeuge werden durch die Quantron AG elektrifiziert und bei Bedarf mit einer Brennstoffzelle ausgerüstet.Im Rahmen der noch jungen Kooperation bietet die Quantron AG z. B. Fahrzeuge der Baureihen MAN TGL 7,5 Tonnen an. Die Elektrifizierung eines MAN TGL 7,5 Tonner 4x2 BL (Koffer oder Plane) in der Quantron-Version QHM-8-130 mit neuer Fahrgestellnummer (Reichweite von ca. 250 km, Motor mit 150 kW, Batteriegarantie von fünf Jahren) kann derzeit zu einem Verkaufspreis von 219.500 Euro inklusive Fahrzeug angeboten werden. In Deutschland wird die Elektromobilität aktuell stark gefördert, deshalb unterstützt die Quantron AG ihre Kunden bei der entsprechenden Beantragung der individuellen Förderung. Diese e-Förderung wird dann vom entsprechenden Verkaufspreis abgezogen und kann bis zu 50 % des Preises betragen. Je nach Unternehmensstandort und Größe des Unternehmens können die Förderbeträge jedoch variieren.Problemlöser der OEMs"Wir sehen uns nicht als Konkurrent zu den OEMs, sondern sind deren Problemlöser" sagt Andreas Haller, Gründer & Vorstand der Quantron AG. Am 1. Januar 2020 waren rund 65,8 Millionen Nutzfahrzeuge in Deutschland zugelassen, 1,6 Prozent mehr als zum Vergleichsstichtag in 2018 (Quelle transport-online). Bis zu 40% dieser Fahrzeuge werden als Leasingrückläufer oder junge Gebrauchte zurück zu den Herstellern kommen. "Wir können fast jede OEM-Marke umrüsten" erzählt Andreas Haller mit mutigem Blick nach vorne. Die Kooperation mitMAN TopUsed ermöglicht der Quantron AG Zugriff auf eine Vielzahl an jungen Gebrauchtfahrzeugen, die dann für Kunden entsprechend ihrer Bedürfnisse vollelektrisch oder mit einer Brennstoffzelle umgerüstet werden können - und das innerhalb von 6 bis 8 Wochen. Somit gehen diese Fahrzeuge dann in ein zweites, leises und CO2-freies Leben. On top spart die Quantron AG, dank dieser Vorgehensweise, CO2-Emissionen für die dadurch fehlende Herstellung neuer e-Fahrzeuge ein.Über die Quantron AGDie Quantron AG vertritt die Bereiche e-Mobility, e-Engineering, e-Battery. Denn neben dem Angebot an neuen elektrifizierten Nutzfahrzeugen und Bussen bieten wir unseren Kunden die Elektrifizierung ihrer Gebraucht- und Bestandsfahrzeuge, die dann zukünftig leise und emissionsfrei fahren. Wir haben auch die Brennstoffzelle für Nutzfahrzeuge in unserem Portfolio, welches in diesem Bereich ebenso stetig ausgebaut wird. Von der Auslegung des passenden Antriebskonzepts, der Ladeinfrastruktur, über Finanzierungs-, Miet- und Leasingkonzepte, bis hin zur Fahrerschulung profitieren Endverbraucher von der e-Mobilität im Personen-, Transport- und Güterverkehr sowie einem Netzwerk von 700 Servicepartnern und dem umfassenden Wissen qualifizierter Fachleute aus den Bereichen Leistungselektronik und Batterietechnologie - u. a. durch die Kooperation mit CATL, dem weltweit größten Batterieproduzenten. Die Quantron AG wurde 2019 mit der Vision gegründet, den Weg für die e-Mobility im Nutzfahrzeug-Business zu ebnen. Wir blicken mit der Haller Group auf über 138 Jahre Nutzfahrzeugerfahrung zurück und forschen jeden Tag an unseren e-Fahrzeugen und emissionsfreien Antriebstechnologien, um diese noch effizienter zu machen.Weitere Informationen finden Sie unter www.quantron.net (http://ots.de/ypE7dI)Über MAN TopUsedMAN TopUsed ist die internationale Gebrauchtwagenmarke der MAN Truck & Bus SE und vertreibt, mittels 36 eigener MAN TopUsed Center in über 30 Ländern, hochwertige, gebrauchte Nutzfahrzeuge aller Marken und Typen (Lkw, Bus und Van). Individuelle Serviceleistungen, wie beispielsweise europaweite Gebrauchtfahrzeuggarantien, flexible Finanzierungsmöglichkeiten, maßgeschneiderte Reparatur- und Wartungsverträge oder auch kundenspezifische Fahrzeuganpassungen, zählen zum Portfolio von MAN TopUsed.Pressekontakt:CMO - Chief Marketing OfficerSerhat Yilmaz0049-82 12 49 9791s.yilmaz@quantron.net www.quantron.netOriginal-Content von: Quantron AG, übermittelt durch news aktuell