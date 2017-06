QuantiFERON®-TB Gold Plus von QIAGEN erhält FDA-Zulassung

Germantown, Maryland (USA) und Hilden, Deutschland (ots) -Bluttest der vierten Generation zur Erkennung latenter TB-Infektionenvereint bahnbrechende CD4/CD8 Struktur für umfassenden Nachweis derImmunantwort mit flexibler Blutentnahme///QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gabheute die behördliche Zulassung von QuantiFERON®-TB Gold Plus(QFT®-Plus) bekannt, dem marktführenden Bluttest der viertenGeneration zur Erkennung latenter Tuberkulose.Die Zulassung durch die US-amerikanische Lebensmittelüberwachungs-und Arzneimittelzulassungsbehörde (FDA) kommt, nachdem QIAGEN denTest gemäß eines Premarket-Approval-Prozesses (PMA) Ende 2016eingereicht hatte. Die Vermarktung des Tests der vierten Generationwird im Verlauf dieses Jahres in den USA beginnen."Wir freuen uns über die schnelle FDA-Zulassung von QuantiFERON-TBGold Plus und darüber, dass wir Kunden, die uns bei der Entwicklungdes marktführenden Tests für latente TB unterstützt haben, nun eineReihe sehr interessanter Vorteile für den klinischen Einsatz und denWorkflow bieten können. Tuberkulose ist eine weltweit vorkommendeKrankheit. In den USA sind bis zu 13 Millionen Menschen mit demErreger infiziert, während bis zu 10.000 Menschen unter der aktivenForm der Erkrankung leiden", so Thierry Bernard, Senior VicePresident und Leiter des Geschäftsbereichs Molekulare Diagnostik beiQIAGEN.Vor der Zulassung in den USA wurde QFT-Plus 2016 bereits in über75 Ländern erfolgreich eingeführt und in Europa, dem Nahen Osten,Afrika, Asien und Lateinamerika bereits knapp 2 Millionen maleingesetzt.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hierhttp://ots.de/3sVooPressekontakt:Public Relations:Dr. Thomas TheuringerSenior Director Public Relations and Digital Communications+49 2103 29 11826Email: pr@qiagen.comwww.twitter.com/qiagenhttps://www.facebook.com/QIAGENpr.qiagen.comInvestor Relations:John GilardiVice President Corporate Communications and Investor Relations+49 2103 29 11711Original-Content von: Qiagen N.V., übermittelt durch news aktuell