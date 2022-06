Quantex Global Value Fund R Fonds: Ist das der beste Fonds für die nächsten Monate?

Dieser aktiv gemanagte Fonds von LLB Fund Services AG legte in den letzten sechs Monaten um 22,25 % zu. Angesichts der Turbulenzen an den Finanzmärkten in diesem Zeitraum ist diese Performance außergewöhnlich gut. Der Grund für diese Performance kann in der Anlagepolitik des Fonds gefunden werden. Qualität hat hier Vorrang Die Anlagestrategie des Fonds macht sich eine alte Börsenweisheit zunutze:… Hier weiterlesen