Quantensprung bei Highspeed-Datenvolumen: o2 Free setzt neuen Standard für die mobile Freiheit (FOTO)

München (ots) -- Neues o2 Free Portfolio mit extra großen Datenpaketen bis zu 25GB- Keine Kompromisse im digitalen Leben dank mehr Daten als jezuvor- Telefónica Deutschland erneut Vorreiter im Markt- Mit der Weitersurf-Garantie endlos surfen, streamen und chattenauch nach Verbrauch des Highspeed-Volumens- Schluss mit Hotspot-HoppingDas neue o2 Free Tarifportfolio ist das Ende aller Kompromisse imdigitalen Leben: o2 Kunden erhalten ab sofort mehrHighspeed-Datenvolumen als je zuvor[1]. Telefónica Deutschland setztmit der konsequenten Ausrichtung auf extra große Datenpakete einenneuen Standard für die mobile Freiheit. Eine ganze Staffel derLieblingsserie in HD auf dem Smartphone schauen, alle Spiele derChampions League von unterwegs mit Sky Ticket verfolgen, jeden Tagdie Lieblingsmusik und YouTube-Videos streamen, über Skype oderFaceTime jederzeit mit Freunden in Verbindung bleiben und das allesin Highspeed: Das neue o2 Free Tarifportfolio mit extra großenDatenpaketen von bis zu 25 GB ermöglicht o2 Kunden ab dem 6.September jederzeit und auch unterwegs den sorgenfreien Zugang in diedigitale Welt - ohne ständige Suche nach einem WLAN-Hotspot."Telefónica Deutschland ist der erste Mobilfunkanbieter, der seinTarifportfolio so konsequent auf extra große Datenpakete ausrichtetund diese auch bezahlbar macht. Das ist ein echter Quantensprung fürunsere Kunden. Wir setzen mit dem neuen o2 Free Portfolio einen neuenStandard für die mobile Freiheit", sagt Markus Haas,Vorstandsvorsitzender von Telefónica Deutschland. "o2 Free Kundenerhalten mehr Highspeed-Volumen als jemals zuvor. Damit können sieonline aus dem Vollen schöpfen und ohne Kompromisse jederzeit undauch unterwegs alle Möglichkeiten der digitalen Welt nutzen."Datenverbrauch steigt stetigDas neue o2 Free Tarifportfolio ist die logische Weiterentwicklungder Philosophie von Telefónica Deutschland, den Kunden jederzeit denZugang in die digitale Welt zu ermöglichen. Damit richtet sich dasUnternehmen konsequent an den Wünschen und Vorlieben der Kunden aus.Denn das Nutzerverhalten ändert sich: Immer mehr Kunden streamenMusik und Videos von unterwegs, Anwendungen für Foto- undVideosharing werden immer beliebter und die neusten Endgeräte bietenimmer mehr datenintensive Anwendungen für den digitalen Alltag.Dementsprechend steigt der mobile Datenverbrauch rapide an. o2Postpaid LTE-Kunden verbrauchten im zweiten Quartal 2017durchschnittlich bereits 48 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.Kunden des Aktionstarifs o2 Free 15 nutzen durchschnittlich über 4 GBim Monat. Auch eine aktuelle GfK-Studie[2] zeigt, dass dieMobil-Nutzung sich verändert. Danach haben 62 Prozent der User imApril 2017 Online-Videos über ihr Mobilgerät gestreamt. Besondershoch ist die Verweildauer auf den Mobil Devices bei YouTube (191Minuten) vor Netflix (160 Minuten) und Amazon (159 Minuten).Insgesamt liegt die Nutzungsdauer pro User bei etwa 3:40 Stunden imMonat April.Keine Kompromisse im digitalen AlltagYouTube ist außerdem auf Platz zwei der beliebtesten Anwendungen(73 Prozent) mit dem höchsten Datenverbrauch (3,2 GB/User/Monat),wird aber aktuell noch am wenigsten mobil verwendet. Um trotzdem vonunterwegs Videos streamen zu können, bewegen sich viele Kunden vonWLAN zu WLAN.Hotspot-Hopping muss jetzt nicht mehr sein, denn o2 gibt seinenKunden die mobile Freiheit und macht Schluss mit Kompromissen bei derNutzung digitaler Angebote. Telefónica Deutschland macht die mobileDatennutzung mit dem neuen o2 Free Tarifportfolio endgültig zu einemfesten Bestandteil des digitalen Alltags.Damit eröffnen sich den Kunden völlig neue Dimensionen in dermobilen Nutzung datenintensiver Angebote. Am Wochenende läuft dieneue Staffel der Lieblingsserie an? Schnell noch die letzte Staffelnachholen, die man verpasst hat - in Zug- oder S-Bahn, im Urlaub ander Ostsee oder auf Dienstreise. Mit 10 GB Highspeed-Volumen sindrund 20 Stunden Streaming bei normaler Qualität möglich. Stundenlangvon unterwegs mit Freunden über Skype oder FaceTime chatten? Auch dasgeht künftig jederzeit auch unterwegs und ganz ohne Hotspot. Und werBundesliga- oder Champions League-Spiele auch im Biergarten nichtverpassen will, kann das ganze Spiel einfach mobil mit Freundenverfolgen.o2 Free M: 10 GB und Weitersurf-GarantieWolfgang Metze, Chief Consumer Officer (CCO) von TelefónicaDeutschland: "Das neue o2 Free Portfolio ist am Puls der Zeit underfüllt den Wunsch der Kunden, noch länger und unbeschwerter mitHighspeed surfen zu können. Je nach Bedarf enthalten die neuen TarifeDatenpakete in verschiedenen Größen. Mit extra großen Datenpaketengenießen unsere Kunden eine neue Art der mobilen Freiheit zu einemsehr fairen Preis-Leistungsverhältnis."Mit dem neue o2 Free M erhalten Kunden ab dem 6. September für29,99 Euro 10 GB Datenvolumen - genug für 20 Stunden Video-Streamingoder 120 Stunden online Musik hören. Selbst wer es schafft, die 10 GBaufzubrauchen, surft mit o2 Free endlos mit bis zu 1 MBit/s weiter.Im o2 Free L ist mit 20 GB sogar doppelt so viel Datenvolumenenthalten.Nach dem Launch von o2 Free im letzten Jahr ist das neue Portfolioder nächste logische Schritt: Die Digitalisierung schreitet mit hoherGeschwindigkeit voran. o2 Kunden können damit in Zukunft ihredigitalen Möglichkeiten auch unterwegs jederzeit mit vollerGeschwindigkeit nutzen und profitieren weiter von der o2 FreeWeitersurf-Garantie [3]. 1) Ausgenommen der temporär angebotene Jubiläumstarif o2 Free 152) GfK Crossmedia Visualizer "Online-Video Konsum in Deutschland"(29.6.2017)3) Nach Verbrauch des Highspeed-Datenvolumens kann unendlich im o22G/GSM und 3G/UMTS Netz mit bis zu 1000 KBit/s (im Durchschnitt994 KBit/s) weiter gesurft werden (HD-Video-Streaming undInternetanwendungen mit ähnlich hohen oder höherenBandbreitenanforderungen nicht uneingeschränkt möglich). Darüber hinaus stelltes als integrierter Kommunikationsanbieter im Festnetzbereich auchTelefonie- und Highspeed-Internet-Produkte für Privatkunden sowieinnovative IP-Telefonie- und Vernetzungslösungen für Geschäftskundenzur Verfügung. Mit insgesamt 53,1 Millionen Kundenanschlüssen (Stand:30.06.2017) gehört das Unternehmen zu den drei führenden integriertenTelekommunikationsanbietern bundesweit. Allein in der Mobilfunkspartebetreut Telefónica Deutschland 48,4 Millionen Anschlüsse und istdamit in Deutschland Marktführer. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte dasUnternehmen einen Umsatz von 7,50 Milliarden Euro. 