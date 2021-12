Quantenresistente Kryptowährung Crown Sovereign (CSOV) wird ab dem 23. Dezember 2021 an der HitBTC-Börse notiert

Newport Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Der Crown Sovereign (CSOV) Token, eine Innovation von Crown Sterling Limited LLC, einem Anbieter von Verschlüsselungs- und Digital Asset-Lösungen, wird ab dem 23. Dezember 2021 an der HitBTC-Börse notiert. Der CSOV-Token wird durch ein quantenresistentes Blockchain-Sicherheitsprotokoll gestützt, das exklusiv von Crown Sterling entwickelt wurde. CSOV wurde erfolgreich als das erste Blockchain-Dienstprogramm zur One-Time-Pad-Verschlüsselung entwickelt, das sichere Kommunikation, Datenschutz und Kontrolle ermöglicht.Token-Inhaber können für die sichere Übertragung ihrer Daten bei jeder Transaktion auf der Crown Sterling Wallet, der nativen Datenübertragungs- und Messaging-Anwendung von Crown Sterling, mit CSOV bezahlen. Angesichts der Tatsache, dass sich Daten zum wertvollsten Gut des digitalen Zeitalters entwickeln, dient das CSOV als Instrument, das es dem Einzelnen ermöglicht, seine Daten in einer Ära der weitgehend unregulierten Big-Tech-Verletzlichkeit und Monopolisierung zu schützen, zu kontrollieren und zu verwerten.Die Crown Sterling Chain ist ein Live-Netzwerk auf der Polkadot-Blockchain und ist die erste, die eine quantenresistente One-Time-Pad-Verschlüsselung als Option für die Zustandsübergangsfunktion einer Blockchain implementiert, d. h. den Prozessablauf von Transaktionen in einem Netzwerk. Crown Sterling baut auf Polkadot auf, um hohe Geschwindigkeiten, gleichzeitige Transaktionen und die Integration kundenspezifischer Verschlüsselungslösungen zu ermöglichen, was Polkadot erlaubt.„Der Token wird durch echte Hilfsmittel unterstützt: quantenresistente Kryptographie und quantenresistente NFTs sowie andere zukünftige Kompressionstechnologien. Mit CSOV werden die Verbraucher in der Lage sein, ihre eigenen digitalen Güter, einschließlich Daten, mit NFT zu versehen, wodurch die ursprünglichen Produzenten in die Lage versetzt werden, ihre digitalen Güter zu beanspruchen, zu schützen, zu kontrollieren und zu monetarisieren. Wir freuen uns über den wachsenden Nutzen unserer Token durch unser breites Produktangebot und unsere fortlaufenden Entwicklungsbemühungen", erklärte Robert Grant, CEO und Mitbegründer von Crown Sterling.Weitere Informationen über CSOV und Datenhoheitstechnologie finden Sie unter https://csov.crownsterling.io/csov (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3398313-1&h=2088491104&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3398313-1%26h%3D3862467134%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcsov.crownsterling.io%252Fcsov%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fcsov.crownsterling.io%252Fcsov&a=https%3A%2F%2Fcsov.crownsterling.io%2Fcsov) und lesen Sie das Weißbuch. Für Ankündigungen und Updates können Sie dem Telegram-Kanal beitreten und CSOV auf Twitter folgen.Informationen zu Crown Sterling Limited LLCCrown Sterling ist ein Pionier im Bereich der Technologien für die Souveränität persönlicher Daten und hat als erstes Unternehmen eine quantenresistente One-Time-Pad-Verschlüsselung als Option für die Zustandsübergangsfunktion einer Blockchain implementiert, die den Ablauf von Transaktionen in einem Netzwerk darstellt. Der Crown Sovereign (CSOV), ein quantenresistenter Utility Token, ermöglicht den Nutzern die Nutzung einer breiten Palette von Produktangeboten, einschließlich quantenresistenter Kryptographie und NFTs sowie anderer zukünftiger Kompressionstechnologien. Crown Sterling freut sich darauf, die führende Plattform für Daten- und Digital Asset Management zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.crownsterling.io/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3398313-1&h=3609572728&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3398313-1%26h%3D4123115560%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crownsterling.io%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.crownsterling.io%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.crownsterling.io%2F).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1627853/crown_sterling_vert_black_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3398313-1&h=4168040796&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3398313-1%26h%3D2359970950%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1627853%252Fcrown_sterling_vert_black_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1627853%252Fcrown_sterling_vert_black_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1627853%2Fcrown_sterling_vert_black_Logo.jpg)Pressekontakt:Crown Sterling Limited LLC Pressekontakt: Tel.: +1-949-260-1700,E-Mail: info@crownsterling.ioOriginal-Content von: Crown Sterling, übermittelt durch news aktuell