Quantencomputer verstehen: Experten erklären Zukunftstechnologie auf Golem.de-Konferenz (FOTO)

Berlin (ots) -Ein Hype-Thema im Faktencheck: Quantentechnologie wird vieleBranchen in den kommenden Jahren prägen, aber sie hat auch ihreGrenzen. Am 23. Juni 2017 erklären führende Forscher auf der großenKonferenz "Die Quanten kommen!" in Berlin, was dieZukunftstechnologie wirklich kann und was sie für Unternehmen und ITbedeutet. Veranstalter ist Golem.de, Deutschlands großesIT-Nachrichtenmagazin.Wenige andere Forschungsfelder erhalten derzeit so vielAufmerksamkeit wie Quantentechnologie. Unternehmen in Branchen wieIT, Logistik, Sicherheit und Materialforschung arbeiten daran undbereiten ihre Firmenstrategie auf die bevorstehenden Durchbrüche derTechnologie vor. Die Europäische Union investiert in den kommendenJahren eine Milliarde Euro in die Erforschung der "zweitenQuantenrevolution". Zu den vielen Versprechen gehören Computer, dievöllig anders funktionieren als heutige und noch viel größereDatensätze analysieren können. Entscheider haben am 23. Juni dieeinmalige Gelegenheit, kompakt an einem Tag zu erfahren, was dieTechnologie für ihr Unternehmen bedeutet. Auch der wissenschaftlicheNachwuchs ist willkommen; Studenten erhalten einen besonderen Rabatt.Für die Konferenz hat Golem.de 20 Jahre Expertise im BereichWissenschaft und Technik gebündelt. Als Vortragende konnteninternationale Experten gewonnen werden, darunter Prof. Dr. VlatkoVedral von der Universität Oxford und Prof. Dr. Tracy Northup von derUniversität Innsbruck, die den aktuellen Geschwindigkeits-Weltrekordbei Quantencomputern hält. Dabei sind auch führende Spezialisten vonIBM und aus dem Volkswagen Konzern. Das Silicon Valley ist mit demangesagten Quantencomputer-Start-up Rigetti vertreten, das erstkürzlich ein hohes Millionen-Investment bekommen hat. Der Chef derQuanteninitiative der EU-Kommission wird Begrüßungsworte sprechen undeine Paneldiskussion moderieren. Sponsoren der Konferenz sind AVM undHuawei, Unterstützer sind Google und IBM. Beteiligt sind darüberhinaus Berlin Partner, die VDI nachrichten und media:netberlinbrandenburg.Konferenzteilnehmer können sich auch in einem Quantenlaborumschauen - virtuelle Realität macht's möglich! Golem.de war miteiner 360-Grad-Kamera in einem Quantenlabor und hat einzigartigeAufnahmen mitgebracht, die per VR-Brille angeschaut werden können.Auf www.golem.de begleitet die Redaktion die Konferenz mit einemumfassenden Artikelschwerpunkt zu Quantentechnologie vonQuantenphysik, über Quantencomputer bis zu Quanten- undPostquantenverschlüsselung. Alle Hintergrundartikel gibt es auch vonprofessionellen Sprechern vorgelesen zum Anhören.Sichern Sie jetzt Ihr Ticket für die Konferenz! Studenten,Auszubildende, Schüler und Golem-pur-Abonnenten erhalten einenbesonderen Rabatt. Mehr Informationen und Tickets unterwww.golem.de/g20j/