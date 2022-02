Quantafuel-Aktie: Was ist da bloß los?

Quantafuel schickt sich an, mit seiner Technologie für eine kleine bis mittelschwere Revolution zu sorgen. Aus Plastikabfällen sollen bei dem norwegischen Unternehmen in Zukunft wertvolle Kraftstoffe entstehen, und das auch noch in einem emissionsarmen Verfahren, das die Umwelt nicht über Gebühr belasten soll.

Das klingt soweit hervorragend und trifft in jeder nur erdenklichen Beziehung den aktuellen Zeitgeist. Bei der Produktion scheint es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung