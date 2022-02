Quantafuel-Aktie: Die Käufer meiden das Börsenparkett!

In der langfristigen Betrachtung befindet sich der Kurs der Quantafuel Aktie in einer Abwärtsbewegung. Dabei sah es Ende des Jahres so aus, als könnte sich der Trend wenden. Es bildete sich ein leichter Aufwärtstrend, der jedoch durch ein Verkaufssignal des Ichimoku-Indikators zerstört wurde. Die Tekan-Linie hat die Kijun-Linie nach unten durchbrochen und signalisierte somit einen Trendwechsel.

Nachdem sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung