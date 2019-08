Quanta Services: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Für die Aktie Quanta Services aus dem Segment "Bauwesen" wird an der heimatlichen Börse New York am 27.08.2019, 10:48 Uhr, ein Kurs von 33.22 USD geführt.

Quanta Services haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 0,48 % ist Quanta Services im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (2,07 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,59 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Quanta Services-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Quanta Services aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 43,33 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (33,21 USD) ausgehend um 30,48 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Quanta Services von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Quanta Services mit einer Rendite von -0,73 Prozent mehr als 10 Prozent darunter. Die "Bauwesen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 10,89 Prozent. Auch hier liegt Quanta Services mit 11,62 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.