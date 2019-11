Qualys führt seine marktführende Schwachstellenmanagement-Lösung in eine neue Dimension / Das Unternehmen präsentiert die Anwendung VMDR - Vulnerability Management, Detection and Response

München (ots) - VMDR bietet kontinuierlichen Schutz mit integrierten Workflowsund Echtzeit-Schwachstellenerkennung über eine einzige Plattform - fürPriorisierung, Problembeseitigung und Audits in hybriden IT-UmgebungenQualys, Inc., Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte Sicherheits- undCompliance-Lösungen, präsentierte heute seine neue Anwendung VulnerabilityManagement, Detection and Response (VMDR). VMDR bietet den Kunden einenumfassenden Workflow, um Bedrohungen zu finden, zu untersuchen, zu priorisierenund zu neutralisieren.Mit einem kompletten Workflow für Schwachstellenmanagement können Unternehmenjeder Größe jetzt ihren Sicherheitsstatus verbessern. Die Anwendung:- bietet den Schwachstellenmanagement- und IT-Teams einevollständige und laufend aktualisierte Übersicht über sämtlicheIT-Assets- ermittelt die Schwachstellen in Echtzeit- priorisiert die Korrekturmaßnahmen mittels maschinellem Lernen- bietet integrierte Orchestrierungs-Workflows- ermöglicht Problembehebung mit einem Klick und Audit-Nachverfolgung"Mit VMDR integriert Qualys den wichtigen Asset-Überblick mit demSchwachstellenmanagement. Die IT-Teams gewinnen eine vollständige Sicht auf ihreIT-Ressourcen - bekannte und unbekannte -, können deren Anfälligkeit in Echtzeitermitteln und Korrekturmaßnahmen priorisieren."VMDR ist eine bahnbrechende Anwendung, die das Schwachstellenmanagement auf einneues Level bringt", so Philippe Courtot, Chairman und CEO von Qualys. "VMDRermöglicht es, Sicherheitslücken und Fehlkonfigurationen in der gesamtenhybriden IT-Umgebung laufend zu erkennen und die Probleme auf anfälligen oderbereits kompromittierten Assets in Echtzeit zu beheben - alles über eine einzigePlattform mit integrierter Orchestrierung. Und was ebenso wichtig ist: Die neue,Asset-basierte Preisgestaltung und die Bereitstellung als integrierte,selbstaktualisierende Anwendung erleichtern die Beschaffung, Verteilung undVerwaltung."VMDR bündelt Asset-Erkennung und Inventarisierung, Schwachstellenanalysen(einschließlich Konfigurationskontrollen), Priorisierung, Problembehebung undAudits in einer einzigen Anwendung. Die Lösung lässt sich leichtunternehmensweit bereitstellen, und der Preis berechnet sich pro Asset.Automatisierte Identifikation und Kategorisierung von AssetsZu wissen, welche Assets in einer globalen, hybriden IT-Umgebung aktiv sind, isteine grundlegende Voraussetzung für Sicherheit. Mit Qualys VMDR können dieKunden bekannte und unbekannte Assets automatisch erkennen und kategorisieren,unverwaltete Assets laufend ermitteln und automatisierte Workflows erstellen,damit sie verwaltet werden.Echtzeit-Erkennung von Schwachstellen und FehlkonfigurationenMit Qualys VMDR können die Kunden automatisch Schwachstellen und kritischeFehlkonfigurationen gemäß den CIS-Benchmarks erkennen, aufgeschlüsselt nachAssets. Fehlkonfigurationen ohne CVEs sind eine der Hauptursachen fürSicherheitsverletzungen und Compliance-Versäumnisse und führen zuSicherheitslücken in den Assets, die ebenfalls keine CVEs haben.Automatische PriorisierungQualys VMDR setzt Echtzeit-Threat-Intelligence und Machine-Learning-Modelle ein,um den gefährlichsten Schwachstellen bei den kritischsten Assets automatischPriorität zuzuweisen. Anhand von Indikatoren wie "ausnutzbar", "aktivangegriffen", "starke Seitwärtsbewegung" etc. werden Schwachstellen aufgezeigt,die aktuell ein Risiko darstellen. Machine-Learning-Modelle hebenSicherheitslücken hervor, die sich am wahrscheinlichsten zu schweren Bedrohungenentwickeln werden.Schnelle ProblemhebungIm Anschluss an die Priorisierung der Sicherheitslücken stellt Qualys VMDR fürjede Lücke den aktuellen Patch bereit und ermöglicht so eine gezielteProblembeseitigung in allen IT-Umgebungen.Bestätigung und WiederholungDie Lösung bietet in Echtzeit anpassbare Dashboards und Widgets, Trendanalysensowie eine Preisgestaltung pro Asset und erfordert keineSoftware-Aktualisierungen durch die Kunden. All dies senkt dieGesamtbetriebskosten (TCO).Pressekontakt:Kafka KommunikationMalte RedlinUrsula Kafka+49 89 747470-580info@kafka-kommunikation.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/54173/4445820OTS: QualysOriginal-Content von: Qualys, übermittelt durch news aktuell