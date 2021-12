Qualys bietet kostenlosen Zugang zu seiner Web Application Scanning-App, um Unternehmen bei der schnellen Suche nach Log4Shell-Schwachstellen zu unterstützen

FOSTER CITY, Kalifornien - München (ots) -Qualys, Inc. (https://www.qualys.com/) (NASDAQ: QLYS (https://investor.qualys.com/?_ga=2.172456554.815211721.1573753737-871270036.168302338)), Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, gibt bekannt, dass er seine Web Application Scanning (WAS)-Lösung für 30 Tage kostenlos zur Verfügung stellt, um Unternehmen beim Schutz vor Log4Shell zu unterstützen.Die Apache Log4Shell Zero-Day-RCE-Schwachstelle hat bei Unternehmen auf der ganzen Welt Alarm ausgelöst, Experten bezeichnen sie als "eine der schwerwiegendsten Schwachstellen, die sie je gesehen haben". Die Schwachstelle stellt eine potenzielle Bedrohung für fast jede einzelne Webanwendung dar, und die Liste der bekannten Exploits wird täglich länger.Web Application Scanning-Funktionen sind für die Erkennung dieser Schwachstellen unerlässlich, da sie den Angriff der Log4Shell-Exploits simulieren. Um Kunden dabei zu helfen, sich vor dieser Bedrohung zu schützen, stellt Qualys seine WAS-App, die Webanwendungen und APIs auf die Log4Shell-Schwachstelle (CVE-2021-44228) scannt, für 30 Tage kostenlos zur Verfügung.Qualys WAS erkennt durch seine Out-of-Band-Erkennungsmechanismen genau, welche Anwendungen für Log4Shell anfällig sind. Um anfällige Websites zu identifizieren, verwendet WAS speziell gestaltete Nutzdaten, die das gleiche Angriffsmuster simulieren, das böswillige Akteure verwenden. Anfällige Sites werden schnell identifiziert, um Abhilfe zu schaffen und Angreifern keinen Zugang zu bieten, bevor diese überhaupt von der Schwachstelle wissen."Log4Shell ist die besorgniserregendste Schwachstelle, die wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Die Unterstützung der Community bei der Bekämpfung dieser beispiellosen Bedrohung steht für uns an erster Stelle", sagt Sumedh Thakar, President und CEO von Qualys. "Wir hoffen, dass der kostenlose Zugang zu unserer App zusammen mit den Open-Source-Skripten, die wir veröffentlicht haben, Sicherheitsteams dabei helfen wird, ihre externe Web-Angriffsfläche schnell zu bewerten und zu sichern."Um sich für den kostenlosen, 30-tägigen WAS-Service zu registrieren, besuchen Sie qualys.com/was-log4j-trial.Pressekontakt:Kafka KommunikationUrsula Kafka+49 89 747470-580info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Qualys, übermittelt durch news aktuell