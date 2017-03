Qualys bietet durchgängige Sicherheit und Compliance für Nutzer der Google Cloud Platform / Zertifizierte virtuelle Scanner Appliance ab sofort im Google Cloud Launcher verfügbar

München (ots) - Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), Pionier und führenderAnbieter für cloudbasierte Sicherheits- und Compliance-Lösungen,dehnt seine einheitliche Übersicht über den Sicherheits- undCompliance-Status jetzt auch auf die Google Cloud Platform (GCP) aus.Ab sofort können die Anwender ihre GCP-Workloads gemeinsam mit allenanderen globalen Elastic-Cloud- und On-Premises-Assets über dieQualys Cloud-Plattform scannen.Wenn Unternehmen Workloads in die Cloud verlegen, müssen sie ihreSicherheitsverfahren im Rahmen eines Shared-Responsibility-Modellsauch auf diese Infrastruktur ausdehnen. Qualys für GCE erleichtert esihnen, die Lösungen Vulnerability Management, ThreatPROTECT, WebApplication Scanning und Policy Compliance für diese Workloadsbereitzustellen. Qualys-Sensoren in der gesamten Google Cloudvermitteln den Anwendern Überblick über ihren Perimeter. InVerbindung mit Scans der internen Netzwerke erhalten sie somitkontinuierliche Sichtbarkeit und Sicherheit für sämtliche Workloads."Durch die Verfügbarkeit von Qualys auf der Google Cloud Platformerhalten unsere Kunden die Möglichkeit, einheitliche Sicherheitstoolsfür ihre privaten und öffentlichen Clouds zu nutzen, wenn sieWorkloads migrieren, bereitstellen und weiterentwickeln", betont AdamMassey, Director, Strategic Technology Partners, Google Cloud."Qualys dehnt die Reichweite seiner Cloud-Plattform laufend aus,um seinen Kunden kontinuierliche Sicherheit und Sichtbarkeit für alleihre Assets zu bieten, ganz gleich, ob sich diese vor Ort oder in derCloud befinden", erklärt Philippe Courtot, Chairman und CEO vonQualys, Inc. "Wir freuen uns, unsere Scanner Appliance in Kooperationmit Google zertifizieren und eng in GCP integrieren zu können, damitdie Kunden ihre Initiativen zur digitalen Transformation von Grundauf absichern können."Preise und VerfügbarkeitDie Virtual Scanner Appliance für Compute Engine steht jetzt hierzur Verfügung: http://ots.de/nsTKZSie ist mit der Qualys Cloud-Plattform komplett integriert undscannt virtuelle GCP-Maschinen im Rahmen der Qualys-Abonnements. DieLösungen von Qualys werden als Jahresabonnements angeboten, die 24x7Support sowie sämtliche Updates einschließen. Die Lizenz für dieQualys Virtual Scanner Appliance kostet 995 Euro pro Jahr.Pressekontakt:Kafka Kommunikation für QualysUrsula Kafka++49 89 747470-580info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Qualys, übermittelt durch news aktuell