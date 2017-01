Qualitypool informiert seine Makler ab sofort auch per Messenger-Dienst

Lübeck (ots) - WhatsApp-Newsfeed hält u. a. zu Sonderaktionen undKonditionsänderungen auf dem LaufendenDer Vertriebsunterstützer Qualitypool setzt als erster Maklerpoolab sofort einen Messenger-Dienst zur schnellen Benachrichtigungseiner angebundenen Makler ein. Sie erhalten so topaktuelleBranchennews und Informationen zu Konditionsänderungen, Fristen undSonderaktionen von Produktpartnern."Makler können den Newsfeed über WhatsApp oder Insta beziehen",berichtet Jörg Haffner, Geschäftsführer der Qualitypool GmbH. "Wirsind der erste Finanzdienstleister in Deutschland, der dieseninnovativen Service seinen Partnern anbietet. Aktuell können unsereVertriebspartner bis zu drei Themenbereiche, so genannte Channels,abonnieren: Allgemeine Informationen von Qualitypool sowie Infos zuden Produktbereichen Finanzierung und Versicherung & Vorsorge." DieNutzer müssen sich selbst aktiv registrieren und können den Newsfeedjederzeit pausieren oder beenden und all ihre Daten löschen lassen.Simon Bühl, Leiter Versicherung & Vorsorge bei Qualitypool,ergänzt: "Wir wollen unseren Vertriebspartnern die für das operativeGeschäft relevanten Informationen so schnell wie möglich zurVerfügung stellen, so dass sie zukünftig keine Sonderaktion,Konditionsänderung oder Frist in der jeweiligen Produktkategorie mehrverpassen. Durch den Newsfeed sorgen wir für bessere Erreichbarkeitund Nutzerfreundlichkeit." Für weitergehende Informationen werden diekurzen Meldungen des Newsfeeds mit dem Makler Wiki verlinkt. DasMakler Wiki ist die Wissensdatenbank von Qualitypool, dieVertriebspartner auch aktiv mitgestalten können.Weitere Informationen und Anmeldung unter:https://www.qualitypool.de/whatsapp-newsfeed-von-qualitypool/Über die Qualitypool GmbHDie Qualitypool GmbH ist ein Maklerpool mit mehr als 800 aktivenMaklern. Als einer der führenden Maklerpools bietet die QualitypoolGmbH ihren Maklern ein breites Portfolio an Produkten zurFinanzierung, Versicherung und Vorsorge. Qualitypool ist eine 100%igeTochter des an der Frankfurter Börse im SDAX gelistetentechnologiebasierten Finanzdienstleisters Hypoport AG.Pressekontakt:Ute GombertSenior Communications ManagerTel.: +49 (0)30 / 42086 - 1934Mobil: +49(0)151 / 5804 - 8194Fax: +49 (0)30 / 42086 - 1999Qualitypool GmbHHansestraße 1423558 LübeckInternet: www.qualitypool.deTwitter: twitter.com/qualitypoolOriginal-Content von: Qualitypool GmbH, übermittelt durch news aktuell