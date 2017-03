Qualitypool: Baufinanzierungsvolumen wächst in rückläufigem Markt um rund 23 Prozent (FOTO)

Lübeck (ots) -Vermittlungsvolumen 2016 - Der Vertriebsunterstützer Qualitypoolhat im Jahr 2016 sein Baufinanzierungsvolumen im Vergleich zu 2015 umrund 23 Prozent gesteigert - und das in einem leicht rückläufigenMarkt. Die Bundesbankzahlen für Immobilienfinanzierungen weisen fürden gleichen Zeitraum eine Abnahme des Neugeschäftsvolumens um rundvier Prozent auf. In der Versicherungssparte des Maklerpools stehendie Zeichen ebenfalls auf Wachstum: Der verwaltete Bestand nimmt umknapp 50 Prozent zu."Nach einem starken ersten Quartal dämpfte das Inkrafttreten derWohnimmobilienkreditrichtlinie (WIKR) am 21. März 2016 dasGesamtmarktvolumen im April und Mai", berichtet Jörg Haffner,Geschäftsführer der Qualitypool GmbH. "In Summe haben wir allerdingsbei der Vergabe von Baufinanzierungsdarlehen keine signifikantenProbleme festgestellt, sondern vielmehr eine Umverteilung. Währendder Anteil junger Familien am Transaktionsvolumen, das über dieFinanzierungsplattform EUROPACE fließt, nach der WIKR zunahm, drehtediese Entwicklung bei den ab 40-Jährigen." Je älter dieDarlehensnehmer, desto eher gab es für sie nach der Einführung derWIKR Probleme, einen Kredit zu bekommen. Der erste signifikanteZinsanstieg seit eineinhalb Jahren (seit Mai 2015) brachte dem Marktvon Oktober bis Dezember 2016 eine weitere Belebung der Nachfragenach Baufinanzierungen - und sorgte so für ein starkesJahresendgeschäft.Der Bereich Ratenkredit verzeichnet ebenfalls große Zuwächse: DerVertriebsunterstützer hat 2016 den Anteil des Vermittlungsvolumensvon Ratenkrediten mit rund 22 Prozent im Vergleich zu 2015 deutlichgesteigert. Bei Bausparprodukten setzt sich - bedingt durch dasNiedrigzinsumfeld - der Abwärtstrend mit einem Rückgang um etwa 46Prozent fort. Über alle drei Produktbereiche nimmt dasVermittlungsvolumen 2016 um rund 19 Prozent zu."Ich freue mich, dass Qualitypool im vergangenen Jahr nicht nureinen Anstieg des Vermittlungsvolumens von Baufinanzierungen undRatenkrediten erzielt hat, sondern dass wir auch mehr Makler für unsbegeistern konnten", so Haffner. Er erwartet für das laufende Jahreine Fortsetzung des Wachstums: "Wir werden uns stärker regionalaufstellen, die Digitalisierung von Prozessen weiter vorantreiben unddie Bereiche Finanzierung und Versicherung & Vorsorge engervernetzen."Versicherungssparte: Verwalteter Bestand wächst um rund 49 ProzentMit einem Zuwachs von rund 49 Prozent hat der Versicherungsbereichvon Qualitypool den Anteil des verwalteten Bestands 2016 gegenüberdem Vorjahr deutlich gesteigert. Simon Bühl, Leiter Versicherung &Vorsorge bei Qualitypool, erläutert die Hintergründe: "Wir haben 2016den Versicherungsbereich komplett neu aufgestellt. Grundsteine sinddie Einführung eines transparenten Vergütungsmodells sowie dieAbschaffung der Lizenzgebühren. Wir bieten unseren Partnern diverseSoftwarelösungen, eine eigene Kundenverwaltung und dank derEinbettung in den Hypoport-Konzern eines der modernsten undeffizientesten Backoffices, das zum Jahreswechsel die Datenströmeüber BiPro, GDV und unsere Scanstrecke Kofax harmonisiert hat. Dasist die Grundlage gemeinsam mit unseren Partnern als Netzwerk denWachstumskurs fortzusetzen."Bühl sieht die vollständige Digitalisierung der Datenströme unddamit die Nutzbarmachung riesiger, tagesaktueller Datenmengen alsVoraussetzung für eine ganzheitliche Konzeptberatung und mobileAnwendungen, die einen direkten Zugang zumInformationsverarbeitungssystem haben. "Hier sind wir auf einem sehrguten Weg."Über die Qualitypool GmbHDie Qualitypool GmbH ist ein Maklerpool mit mehr als 800 aktivenMaklern. Als einer der führenden Maklerpools bietet die QualitypoolGmbH ihren Maklern ein breites Portfolio an Produkten zurFinanzierung, Versicherung und Vorsorge. Qualitypool ist eine 100%igeTochter des an der Frankfurter Börse im SDAX gelistetentechnologiebasierten Finanzdienstleisters Hypoport AG.Pressekontakt:Ute GombertSenior Communications ManagerTel.: +49 (0)30 / 42086 - 1934Mobil: +49(0)151 / 5804 - 8194Fax: +49 (0)30 / 42086 - 1999E-Mail: presse@qualitypool.deQualitypool GmbHHansestraße 1423558 LübeckInternet: www.qualitypool.deOriginal-Content von: Qualitypool GmbH, übermittelt durch news aktuell