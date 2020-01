Quality Time mit Oma und Opa: Großeltern kümmern sich um ihre Enkel (FOTO)

Saarbrücken (ots) - Viele Großeltern in Deutschland unterstützen ihre Enkelnicht nur mit der ein oder anderen Finanzspritze. Sie nehmen auch aktiv am Lebender Kinder ihrer Kinder teil. Eine forsa-Umfrage im Auftrag desDirektversicherers CosmosDirekt zum Thema "Generationen-Unterstützung" zeichnetein Bild von fürsorglichen Omas und Opas, die Zeit mit ihren Enkeln verbringen.Gemeinsame Kinobesuche, Sportaktivitäten oder einfach nur das Abholen von derSchule - Großeltern in Deutschland unternehmen laut einer forsa-Umfrage imAuftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland,einiges für den Zusammenhalt in ihrer Familie. Zwar gaben mit 65 Prozent diemeisten befragten Großeltern an, ihren Enkeln an Fest- und Feiertagen sowieGeburtstagen Geldgeschenke zu machen. Danach folgen in den Umfrageergebnissenallerdings Formen der Unterstützung, bei denen die unterschiedlichenGenerationen gemeinsam wertvolle Zeit verbringen.ELTERN UND ENKEL VERBRINGEN ZUSAMMEN ZEITMit 49 Prozent unternimmt die Hälfte der Großeltern verschiedeneFreizeitaktivitäten mit ihren Enkeln. Dazu zählen Kinobesuche, Sport undAusflüge auf den Spielplatz - Aktivitäten, bei denen das Miteinander imVordergrund steht. Ähnlich häufig geben Großeltern pragmatische Hilfestellungenim Alltag: 46 Prozent der Befragten gaben an, zum Beispiel für das Bringen undAbholen der Enkel vom Kindergarten oder der Grundschule zuständig zu sein. Diegemeinsame Zeit wird von einem Drittel der Großeltern auch zur Weiterbildung derEnkel genutzt, unter anderem bei Museumsbesuchen, durch die Vermittlung vonAllgemeinwissen oder das Lernen von Musikinstrumenten.DAS ALTER SPIELT EINE ROLLEDie forsa-Umfrage zeigt außerdem, wie die Großeltern die Art der Unterstützungfür ihre Enkel mit dem Alter verändern: Großeltern unter 65 Jahren geben imgleichen Maße Geldgeschenke zu Festtagen und verbringen Freizeit mit den Enkeln(56 bzw. 57 Prozent). Später nehmen die Geldgeschenke zu (69 Prozent), währenddie gemeinsame Freizeit abnimmt (45 Prozent).Wenn Sie detaillierte Informationen zu der forsa-Umfrage"Generationen-Unterstützung" benötigen, wenden Sie sich gerne an denPressekontakt.#familienliebeCOSMOSDIREKTCosmosDirekt ist Deutschlands führender Online-Versicherer und derDirektversicherer der Generali in Deutschland. Mit einfachen und flexiblenOnline-Angeboten und kompetenter persönlicher Beratung rund um die Uhr setzt dasUnternehmen neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Zum Angebot zählenprivate Absicherung, Vorsorge und Geldanlage. Mehr als 1,8 Millionen Kundenvertrauen auf CosmosDirekt.GENERALI IN DEUTSCHLANDDie Generali in Deutschland ist mit rund 14 Milliarden Euro Beitragseinnahmensowie rund 10 Millionen Kunden der zweitgrößte Erstversicherungskonzern auf demdeutschen Markt. Zum deutschen Teil der Generali gehören die GeneraliDeutschland Versicherung, AachenMünchener Lebensversicherung, CosmosDirekt,Dialog, Central Krankenversicherung, Advocard Rechtsschutzversicherung undDeutsche Bausparkasse Badenia.Pressekontakt:Sabine PaulBusiness PartnerCosmosDirektT +49 (0) 681 966-7186Stefan GöbelUnternehmenskommunikationLeiter Externe KommunikationT +49 (0) 89 5121-6100Ute Schmidtfollow red GmbHT +49 (0) 711 90140-483presse.de@generali.comGenerali Deutschland AGAdenauerring 781737 Münchenwww.cosmosdirekt.dewww.generali.deTwitter: @GeneraliDEWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63229/4506463OTS: CosmosDirektOriginal-Content von: CosmosDirekt, übermittelt durch news aktuell