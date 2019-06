Qualitativ hochwertige Produkte entstehen nicht zufällig / Studie belegt Vorteil gegenüber dem Wettbewerb durch kluges Daten-Management

Lübeck (ots) - Produktfehler entstehen durch Defizite imInformations- und Kommunikationsfluss in allen Phasen derProduktentstehung. Durch Schwächen beim Daten-Management ergeben sichfür Unternehmen erhebliche Nachteile. Dies bestätigt eine von Veritasin Auftrag gegebene "Value of Data"-Studie, bei der 1.500IT-Entscheider und Datenmanager befragt wurden.Mit Blick auf das Qualitätsmanagement ist es für die Behauptung amhart umkämpften globalen Markt wichtig, einen Rahmen vorzugeben, indem Entscheidungen durch ein vernetztes und methodisches Vorgehen aufBasis von verfügbarem Unternehmenswissen getragen sind.Qualität muss geplant, organisiert und kontrolliert werdenViele Unternehmen verwenden jedoch eigenständige Systeme undTabellenkalkulationen zur Qualitätskontrolle. Dies führt zu einernicht zu beherrschenden Ansammlung von Informationssilos und damiteinhergehenden Prozesslücken. Steigende Produktrückrufzahlen sind dasErgebnis, die zu kostspieligen Geldbußen und Markenschäden führen.Hinzu kommen Schäden durch das ineffiziente Daten-Management. Lt.der Value of Data-Studie führen Schwächen beim Daten-Management dazu,dass Mitarbeiter jeden Tag durchschnittlich zwei Stunden mit derSuche nach benötigten Daten verbringen. Dies wirke sich wiederummassiv auf die Effizienz von Mitarbeitern, ihre Produktivität undschließlich auf die Rentabilität von Unternehmen aus. Der Wert derMitarbeitereffizienz sinkt der Umfrage zufolge im Durchschnitt um 18Prozent. Nach Angaben der Studie liegt der entstandene Schaden fürdeutsche Unternehmen bei über zwei Millionen Euro pro Jahr.Um sich im Rennen mit dem Wettbewerb einen wichtigen Vorteil zuverschaffen, muss neben einem klugen und effizienten Datenmanagementder Geschäftsprozess Produktentstehung um wirksame Qualitätsmethodenund -werkzeuge ergänzt werden. Diese sollten sowohl denProduktentwicklungs- als auch den Fertigungsprozess einschließen. Diewebbasierte Product Innovation Platform PLATO e1ns ist eineinteraktive Plattform, die dynamische Produktentwicklungsprozessetransparent abbildet. Sie versetzt Ingenieure in die Lage, möglicheRisiken in der Entwurfsphase eines Produktes zu erkennen und zuanalysieren.Zur Gestaltung transparenter Arbeits- undProduktentwicklungsprozesse befähigt PLATO die Nutzer derwebbasierten Plattform e1ns dazu, Tools, Mitarbeiter undInformationen zu synchronisieren und einen verlässlichenKommunikationsfluss aufzubauen. Die Vereinfachung der Zusammenarbeitsämtlicher Projektbeteiligter gewährleistet ein gemeinsamesSystemverständnis, das als Basis für eine zügige, wirtschaftliche underfolgreiche Produktentwicklung fungiert und richtige Entscheidungenzulässt.Branchenspezifische PLATO Summits in StuttgartBis heute ist die Automobilindustrie neben der Medizintechnik dieBranche mit dem stärksten Bewusstsein für FMEA und Risikomanagement.Dies führt dazu, dass Unternehmen, vom kleinen Mittelstand bis zumKonzern, in vielen Bereichen auf die dortigen Erfahrungen schauen.Erstmals wird die etablierte PLATO Konferenz in zweibranchenspezifische PLATO Summits unterteilt.Die kostenfreien PLATO Summits richten sich an die Automotive- undMedizin-Branche und finden im September 2019 in Stuttgart statt.Durch die branchenspezifische Aufteilung bieten sie optimaleVoraussetzungen für die Thematisierung aktueller und zukünftigerAnforderungen.Medical Summit am Di., den 17. September 2019 -https://www.plato.de/medical-summit- ISO 14971:2019- Technisches Risikomanagement- Design Control- Prozess-FMEA vernetzt- Entwicklungszeiten verkürzenAutomotive Summit am Do., den 19. September 2019 -https://www.plato.de/automotive-summit- VDA/AIAG FMEA Harmonisierung- Funktionale Sicherheit & MSR- Maßnahmenmanagement - von 8D zur FMEA- Keep calm and carry on - FMEA Resultate zählen- Wissen ist Gold - Geteiltes Wissen ist unbezahlbarPressekontakt:PLATO AGMarketing & PRJulia Meyer-HolderbaumMaria-Goeppert-Str. 1523562 LübeckTel.: +49 451 93 09 86-17E-mail: julia.meyer-holderbaum@plato.deOriginal-Content von: PLATO AG, übermittelt durch news aktuell