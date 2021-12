Qualitativ hochwertige Bildung für jedes Kind: Sunny Varkey führt Tmrw , ein neues Lernbetriebssystem (LearnOS) für weltweite Bildung, ein

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -- Barrierefrei und erschwinglich für Schulen in Industrie und Entwicklungsländern- Gestaltet von Pädagogen für Pädagogen – die Lehrenden stehen im Mittelpunkt der PlattformTmrw, ein neues und skalierbares Lernbetriebssystem (LearnOS) für weltweite Bildung, das jedem Kind eine qualitativ hochwertige Bildung ermöglichen soll, ist seit heute auf dem Markt verfügbar.Die integrierte Plattform ist für staatlich finanzierte Schulen in Industrie- und Entwicklungsländern zugänglich und erschwinglich, um alle Schüler, unabhängig von ihrer Herkunft oder ihren finanziellen Möglichkeiten, zu erreichen. Die langfristige Vision von Tmrw besteht darin, das Lernen, Lehren und die betrieblichen Bedürfnisse in der Primär- und Sekundarstufe, der Hochschulbildung und des lebenslangen Lernens zu untermauern. Tmrw wurde von der ersten Konzeption bis zur endgültigen Einführung von Lehrern begleitet.Die anhaltende COVID-19-Pandemie hat die dringende Notwendigkeit einer integrierten technologischen Lösung für die weltweite Bildung deutlich gemacht. Tmrw versucht, ein Bildungsökosystem zu schaffen, das weit mehr bietet als ein traditionelles, eigenständiges Lern- oder Schulmanagementsystem.Die Plattform umfasst Module zur Verwaltung und Überwachung des Lehrplans, der Bewertung und der Verfolgung des Fortschritts der Lernenden. Sie verfügt zudem über nicht-akademische Funktionalitäten zu Themenbereichen wie Sportmanagement, Beratung und allgemeines Wohlbefinden. Sie ermöglicht die Kommunikation zwischen Schulen, Eltern und Schülern und umfasst individuell anpassbare Funktionen zu Gesundheit und Kindersicherheit. Zudem kann sie Back-Office-Operationen wie Verwaltung der Einnahmen, Personalmanagement, Gehaltsabrechnung, Finanzen und Beschaffung abwickeln.Tmrw ist ein Unternehmen, das sich der Bildungstransformation widmet und umfassende Bildungsdienstleistungen anbietet, unter anderem:- TMRW Academy – zur beruflichen Weiterentwicklung- Education Command Center – versorgt Entscheidungsträger mit Entscheidungshilfe in Echtzeit- Tech-In-A-Box – Umfassendes Technologie-Netzwerk für das gesamte Schulsystem- Tmrw-Beratungsdienste für Bildungseinrichtungen zu Lehrplangestaltung, digitaler Transformation, Schulverbesserung und landesweiten Bildungsstrategien.Tmrw wurde von GEMS Education ausgegliedert und als unabhängige Technologieeinheit von GEMS gegründet. Heute ist GEMS der einzige private Bildungsanbieter mit einer All-Inclusive-Plattform für Lehrer, Schüler und Eltern. Diese Erfahrung ist die Grundlage von Tmrw, die das Ziel hat, eine Milliarde Lernende von ihrer Technologie profitieren zu lassen.Sunny Varkey, Vorsitzender und Gründer von TMRW und GEMS Education, erklärte:„Eine gute Bildung sorgt für den besten Ausgleich. Sie überbrückt die Kluft zwischen den Reichen und den Armen und bietet uns die größte Chance, die Lage in der Welt zu verbessern. Letztlich ist es unsere Vision, jedem Kind sein angeborenes Recht auf eine gute Bildung und damit die Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu geben. Wir haben diese Plattform für staatlich finanzierte Schulen auf der ganzen Welt zugänglich und erschwinglich gemacht, um Lernergebnisse zu verbessern, wo immer wir können."Krishnan Gopi, TMRW-CEO und Education Group Chief Disruption Officer von GEMS, betonte:„Der Bildungssektor verändert sich rasant und entfernt sich von den konventionellen Lehr- und Lernmustern, die ihn bisher beherrscht haben. TMRW wurde von Pädagogen für Pädagogen entwickelt und wird den Schülern bei Lernen und den Lehrer bei Unterrichten helfen, und es wird die Eltern stärker einbinden und die Schulen effizienter machen."Die Plattform ist sicher, skalierbar, in vielen Sprachen verfügbar und hochgradig konfigurierbar, um sich an die unterschiedlichen Anforderungen der weltweiten Bildungssysteme anzupassen. Sie nutzt exponentielle Technologien wie AI/ML, AR/VR, Blockchain und IOT, um die Lehr- und Lernerfahrung zu revolutionieren.*Um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie Tmrw für bessere Lehr- und Lernergebnisse an Schulen sorgen kann, senden Sie bitte eine E-Mail an: info@tmrw.groupPressekontakt:Mina Kiwan,mina.kiwan@ogilvy.com,+971552426808Original-Content von: GEMS Education, übermittelt durch news aktuell