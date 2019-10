Qualitätssicherung von Fledermausgutachten - KNE legt Empfehlungen des Fachdialogs vor (FOTO)

Berlin (ots) -Die im KNE-Fachdialog zur Qualitätssicherung vonFledermausgutachten für die Planung und Genehmigung vonWindenergieanlagen erarbeiteten Empfehlungen liegen nun gedruckt vorund können im KNE kostenlos bestellt werden.Die Empfehlungen sowie die Prozess-Dokumentation desKNE-Fachdialogs zur "Qualitätssicherung von Fledermausgutachten fürdie Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen" hat das KNE jetztin einer umfassenden Publikation veröffentlicht. Im Rahmen desFachdialogs wurde von relevanten Akteuren erörtert, an welchenStellen die Qualität von Fledermausgutachten in Zukunft noch bessersichergestellt werden kann.Immer wieder wird Kritik an der Qualität und Zuverlässigkeit vonFledermausgutachten geübt. Dies war der Anlass, das Problem undmögliche Lösungen in einem KNE-Fachdialog gründlich und substantiiertzu erörtern. Fledermausgutachten werden regelmäßig im Zuge derPlanung und Genehmigung von Windenergievorhaben erstellt und dienender Bewertung der artenschutzrechtlichen Verträglichkeit durch diezuständigen Behörden.Insbesondere die Vertreter der Behörden und des Naturschutzessahen in Bezug auf die Qualität dieser Gutachten Verständigungs- undHandlungsbedarf, erklärt auch Dr. Mathis Danelzik, Leiter derFachdialoge. "Der Fachdialog widmete sich der Frage, wie man dieQualität der Gutachten nachhaltig sichern könne", erklärte Dr. MathisDanelzik, der die Fachdialoge auch maßgeblich entwickelte. "AlsErgebnisse kristallisierten sich drei bedeutsame Empfehlungen heraus:die Weiterentwicklung der naturschutzfachlichen Leitfäden der Länder,ein adäquates Fortbildungssystem, das die fortlaufende Qualifizierungder Behördenmitarbeiter sicherstellt und die Sicherstellung einerkontinuierlichen Qualifizierung von Gutachtern", so Danelzik weiter."Es wird nun darauf ankommen, diese Empfehlungen aufzugreifen undentsprechende Maßnahmen umzusetzen."Die Publikation informiert auch über weitere Vorschläge undDiskussionen im Fachdialog und bietet so einen guten Überblick überdie verschiedenen Anliegen, Vorstellungen und Verbesserungsansätze.Das Wichtigste in Kürze und die Publikation finden Sie auch HIER:http://ots.de/5RCwPfAnsprechpartner:Dr. Mathis DanelzikDialoggestaltungmathis.danelzik@naturschutz-energiewende.de+49 30 7673738-40Der KNE-FachdialogKNE-Fachdialoge bringen die Akteure der Energiewende und desNaturschutzes miteinander ins Gespräch, um aktuelle Herausforderungenzu erörtern und gemeinsame Lösungsansätze zu finden. KNE-Fachdialogestehen für die Idee, durch eine neutrale Gestaltung und Moderationvon Gesprächs- und Arbeitsprozessen einen Beitrag zur Klärungkomplexer Sachverhalte zu leisten.++++++Der KNE-Fachdialog zur "Qualitätssicherung von Fledermausgutachtenfür die Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen" wurde inseiner ersten (Konsultations-)Phase durch das Bundesamt fürNaturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt,Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert.++++++Hinweis der Redaktion zum verwendeten TitelbildDen Experten und Expertinnen unter Ihnen wird nicht entgehen, dasses sich bei der auf dem Titelbild dieser Publikation abgebildetenFledermaus mitnichten um eine windenergiesensible Art handelt. DasBild haben wir nach gestalterischen und ästhetischen Kriterienausgewählt. Wir hoffen sehr, dass unsere - möglicherweise leichtirritierende - Bildauswahl Sie nicht zu stark von der inhaltlichenRezeption der Publikation ablenkt - und danken für Ihr Verständnis.Pressekontakt:Anke OrtmannKompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende gGmbHT.: +49 30 7673738-12Email: presse@naturschutz-energiewende.dehttps://www.naturschutz-energiewende.deOriginal-Content von: Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) gGmbH, übermittelt durch news aktuell