Qualitätsmonitor zeigt Defizite in der Versorgung von Frühgeborenen, Frauen mit Brustkrebs und Herzpatienten

Berlin (ots) - Die Qualitätsvorgaben desKrankenhaus-Strukturgesetzes (KHSG) werden viel zu langsam undhalbherzig umgesetzt. Darauf hat der AOK-Bundesverband aus Anlass derVeröffentlichung des "Qualitätsmonitors 2019" hingewiesen. "Der festeWille zu einer Verbesserung der Versorgungsqualität ist in deraktuellen Krankenhaus-Gesetzgebung der Großen Koalition, aber auch inder Krankenhausplanung der Bundesländer nicht mehr erkennbar",kritisierte der Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, MartinLitsch. Er verwies insbesondere auf die schleppende Umsetzung vonMindestmengen und Qualitätsindikatoren für die Krankenhausplanung."Die Fristen für die Umsetzung der planungsrelevantenQualitätsindikatoren sollten mit einem KHSG II deutlich verkürzt unddie Prozesse im Gemeinsamen Bundesausschuss beschleunigt werden",forderte Litsch. Es lägen genügend Informationen vor, bei denen dieLänder ansetzen und die Behandlung der Patienten schnell durchentsprechende Vorgaben für ihre Kliniken verbessern könnten, betonteLitsch. So zeigt der Qualitätsmonitor Defizite bei der Versorgung vonFrühgeborenen, für die derzeit eine viel zu geringe Mindestmenge von14 Fällen pro Jahr gilt: "Jedes Jahr ohne ordentliche Mindestmengehat in diesem sensiblen und komplexen Versorgungsbereich fataleFolgen für die betroffenen Kinder und ihre Eltern," sagte Litsch.Eine "Strategie der Verschleppung" von Krankenhausvertretern undLändern führe letztlich dazu, dass unnötig Menschenleben aufs Spielgesetzt werden. Ein gravierendes Dauerthema sei die"Gelegenheitschirurgie" bei Krebs-Indikationen. "Zu viele Klinikenmit geringer Erfahrung wagen sich an komplexe Therapien und gefährdendamit die Patientensicherheit", so Litsch. Neu zu beobachten seiendie mit großer Dynamik zunehmenden Herzklappen-OPs, deren Qualitätsich mit stärker zentralisierten Strukturen erheblich verbessernließe.Schlechtere Überlebenschancen für Frühgeborene in Kliniken mitwenigen Fällen"Für die kleinen Frühgeborenen ist die Studienlage eindeutig",betonte Prof. Rainer Rossi, Chefarzt der Klinik für Kinder- undJugendmedizin des Vivantes-Klinikums in Berlin-Neukölln.Internationale Untersuchungen belegten, dass in Kliniken mithöherer Fallzahl und besserer Ausstattung eine bessere. Qualitäterbracht werde. "Auch für Deutschland kann ein Zusammenhang vonFallzahlen und Qualitätsergebnissen nachgewiesen werden", so Rossi.Eine im Qualitätsmonitor veröffentlichte Analyse auf Basis vonAOK-Abrechnungsdaten zeige, dass Frühgeborene mit einemGeburtsgewicht unter 1.500 Gramm eine schlechtere Überlebenschancehaben, wenn sie in Kliniken versorgt werden, die weniger als 34 Fällepro Jahr vorweisen können. So liegt die Sterblichkeitsrate in diesenKrankenhäusern, in denen rund ein Fünftel aller Frühgeborenen betreutwird, etwa 50 Prozent höher als in Kliniken mit 91 oder mehr Fällen.Auffällig sei zudem der steigende Anteil von Frühgeburten inDeutschland: Die Anzahl der Frühgeburten habe zwischen 2008 und 2017um 21 Prozent zugenommen. Besonders alarmierend sei, dass der Anteilder Frühgeburten an allen Geburten in Deutschland inzwischen mehr alsdoppelt so hoch liege wie in Schweden. "Es gilt nun, die Senkung derFrühgeborenen-Raten durch eine Strukturdiskussion für dieGeburtshilfe ebenso anzugehen wie eine neue, höhere Mindestmenge fürFrühgeborene festzulegen", sagte Rossi, der auch Vorstandsmitgliedder Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin (DGPM) ist.Sinnvoll sei ein abgestuftes Versorgungskonzept: "Jekomplikationsreicher eine Schwangerschaft, desto eher sollte dieVersorgung im höchstqualifizierten Zentrum erfolgen", so Rossi.Mangelnde Zentralisierung bei Brustkrebs-OPs weiter ein ProblemAuf Defizite bei der Brustkrebs-Behandlung wies Jürgen Klauber,Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) undMitherausgeber des Qualitätsmonitors, hin: Ein Viertel der 781behandelnden Kliniken hat 2016 maximal acht Brustkrebs-Operationendurchgeführt. Ein weiteres Viertel führte im Mittel 26 Operationendurch, was etwa einen Eingriff alle zwei Wochen bedeutet. Inzertifizierten Zentren würden dagegen 100 Brustkrebs-OPs pro Jahrgefordert, so Klauber. "Eine eingespielte Prozesskette für solcheOperationen kann es nur in Kliniken mit hohen Fallzahlen geben." DieStudienlage zeige, dass die Versorgung in einem Zentrum dieÜberlebenswahrscheinlichkeit deutlich erhöhe. Die Entwicklung derVersorgungssituation für die betroffenen Patientinnen sei "weiterhinnicht zufriedenstellend", kritisierte Klauber. "Die Länder müssenihre Verantwortung für die qualitätsorientierte Krankenhausplanungwahrnehmen, indem sie unmittelbar die notwendigen Fallzahlen undStrukturmerkmale vorgeben."Stärkere Zentralisierung auch bei Herzklappen-ImplantationensinnvollEine stärkere Zentralisierung der Versorgung ist laut"Qualitätsmonitor 2019" auch bei KathetergestütztenHerzklappen-Implantationen, den sogenannten TAVIs, sinnvoll: Etwa 30Prozent der 97 Kliniken, die diese Eingriffe 2016 durchführten,versorgten weniger als 100 Fälle pro Jahr. In Krankenhäusern mitFallzahlen unter 100 liegt die Zahl der Todesfälle im Vergleich zumerwarteten Wert um 46 Prozent höher. In den Kliniken mit mindestens200 Eingriffen liegt die Sterblichkeitsrate dagegen um 32 Prozentniedriger. "Schon mit einer Fallzahlvorgabe von 100 könnte einedeutliche Senkung der Krankenhaussterblichkeit bei den TAVI-Patientenerreicht werden, noch besser sind Kliniken mit 200 Fällen", sagteKlauber. Stets notwendig sei außerdem eine kombinierte kardiologischeund herzchirurgische Versorgung vor Ort.Der Qualitätsmonitor 2019 ist eine gemeinsame Publikation desVereins Gesundheitsstadt Berlin, des Wissenschaftlichen Instituts derAOK (WIdO) und der Initiative Qualitätsmedizin (IQM). Sie liefert fürausgewählte Krankheitsbilder und Behandlungen detaillierte Daten zuFallzahlen und Qualitätskennzahlen der deutschen Krankenhäuser. Nebenden TAVIs und dem Bereich Geburtshilfe stehen in diesem JahrHerzinfarkte, Harnblasen-Entfernungen sowie Eingriffe an derBauchspeicheldrüse und der Speiseröhre im Fokus. 