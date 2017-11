Berlin (ots) - Viele Patienten in Deutschland sterben zu früh,weil sie in Kliniken operiert werden, die zu wenig Erfahrung mitkomplizierten Krebs-OPs haben. So könnte allein die Zahl derTodesfälle infolge von Lungenkrebs-Operationen durch die Einführungeiner rein rechnerisch ermittelten Mindestmenge von 108 Eingriffenpro Jahr um etwa ein Fünftel sinken - von 361 auf 287 Todesfälle proJahr. Das zeigt eine Analyse auf Basis derKrankenhaus-Abrechnungsdaten für den Qualitätsmonitor 2018 desWissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO), des VereinsGesundheitsstadt Berlin und der Initiative Qualitätsmedizin (IQM).Ein ähnliches Bild zeigt sich bei anderen Krebs-Indikationen wieSpeiseröhren-Krebs, Bauchspeicheldrüsen-Krebs sowie Blasen- undDarmkrebs."In Deutschland gibt es immer noch viel zu viele Kliniken, die nurhin und wieder mal eine komplizierte Krebs-Operation durchführen",sagt Prof. Thomas Mansky, Leiter des Fachgebietes Strukturentwicklungund Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen der TechnischenUniversität (TU) Berlin und einer der Autoren des Qualitätsmonitors.Als Beispiel nennt Mansky die Operationen zur teilweisen Entfernungder Lunge, die bei Lungenkrebs-Patienten in vielen Fällenerforderlich ist: Ein Fünftel der Patienten wird nach denUntersuchungen einer TU-Arbeitsgruppe in insgesamt 260 Klinikenbehandelt, die im Durchschnitt nur fünf dieser OPs pro Jahrdurchführen. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass in diesen Kliniken dienötige Operationsroutine und die für eine adäquate Gesamtbetreuungnotwendige Spezialisierung nicht vorhanden sein können", so Mansky.AOK fordert neue Mindestmengen für Krebs-OPsDiese "Gelegenheitschirurgie" sei nicht akzeptabel, kritisiertMartin Litsch, Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes. "DasProblem lässt sich nur durch die Einführung und konsequenteDurchsetzung von OP-Mindestmengen in den Griff bekommen", so Litsch.Die AOK werde daher die Forderung nach Einführung von Mindestmengenfür komplizierte OPs bei Lungenkrebs und Brustkrebs in denGemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) einbringen. Im Falle vonSpeiseröhren- und Bauchspeicheldrüsen-Krebs setze man sich für eineErhöhung der bestehenden Mindestmengen ein. Außerdem erhöht die AOKden Druck auf die Kliniken zur konsequenten Umsetzung der bestehendenMindestmengen: "Krankenhäuser, die die Vorgaben nicht einhalten undbei denen kein Ausnahmetatbestand vorliegt, erhalten von der AOK imSinne der Patientensicherheit keine Vergütung mehr für dieseEingriffe", so Litsch.Die Einführung einer neuen Mindestmenge für Lungenkrebs-OPsunterstützt Simone Wesselmann, Bereichsleiterin Zertifizierung beider Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) und Autorin desQualitätsmonitors: "Mit den 49 von der DKG zertifiziertenLungenkrebszentren haben wir nahezu alle Kliniken erfasst, die dieVorgaben für unsere Zertifizierung erfüllen können", betontWesselmann. Das Problem seien die vielen Kliniken am anderen Ende desSpektrums: "Das sind in der Regel allgemeinchirurgische Abteilungen,die nur gelegentlich Thoraxchirurgie betreiben." DieLungenkrebszentren der DKG müssten dagegen eine Mindestzahl von 75Lungenkrebs-OPs pro Jahr durchführen und darüber hinaus eine Reihevon Qualitätskriterien erfüllen, die jährlich überprüft würden.In diesen Lungenkrebszentren sind die Sterblichkeitsraten derPatienten deutlich niedriger als in Krankenhäusern, die den Eingriffseltener durchführen: Eine Auswertung auf Basis derKrankenhaus-Abrechnungsdaten von 2015 zeigt in Kliniken mit mehr als75 Lungenkrebs-Operationen pro Jahr eine Sterblichkeitsrate von nur2,5 Prozent, während sie in den Kliniken mit weniger OPs pro Jahr bei4,1 Prozent liegt.Regionale Unterschiede bei ZentralisierungDer Qualitätsmonitor zeigt bei der Zentralisierung derLungenchirurgie deutliche Unterschiede zwischen den einzelnenBundesländern: Nach einer Auswertung der Qualitätsberichte 2015 derdeutschen Krankenhäuser ist der Anteil von Patienten, die in Klinikenmit weniger als 75 anatomischen Lungenresektionen pro Jahr behandeltwerden, in Mecklenburg-Vorpommern mit 75 Prozent besonders hoch. Amniedrigsten ist er dagegen in Berlin mit drei Prozent. Besondersviele Kliniken mit unter 75 OPs pro Jahr gibt es inNordrhein-Westfalen (90 Kliniken) und Bayern (60 Kliniken). "Offenbargibt es bei diesem Thema in vielen Ländern noch erheblichenHandlungsbedarf", sagt Thomas Mansky.Die Durchsetzung von Mindestmengen und Zentralisierung vonLeistungen sei für Kliniken nicht einfach und ein "schmerzhafterProzess", der aber angesichts der eindeutigen Datenlage "absolutfolgerichtig" sei, betont Prof. Ralf Kuhlen, Vorsitzender desWissenschaftlichen Beirates der Initiative Qualitätsmedizin (IQM).Viele der 410 IQM-Kliniken, die sich freiwillig für mehrVersorgungsqualität engagieren, seien die Themen Mindestmengen undZentrenbildung schon lange vor der Ankündigung regulatorischerEingriffe angegangen. Bei der Weiterentwicklung derIQM-Qualitätsindikatoren habe man Informationen überMindestfallzahlen, die Breite des Leistungsangebotes und dieLeistungsmengen berücksichtigt.Qualitätsmonitor als "Werkzeugkasten" für PlanerDer Qualitätsmonitor 2018 liefert für sechs ausgewählteKrankheitsbilder und Behandlungen detaillierte Daten zu Fallzahlenund Qualitätskennzahlen der deutschen Krankenhäuser. Neben denLungenkrebs-OPs stehen in diesem Jahr die Versorgung vonFrühgeborenen, die Geburtshilfe sowie die Implantation von Knie- undHüftgelenks-Endoprothesen im Fokus. "In einer Klinikliste werden dieErgebnisse von insgesamt 1.352 Krankenhäusern bundesweit dargestellt,in denen 2014 und 2015 eine dieser Behandlungen dokumentiert wordenist", sagt Ulf Fink, ehemaliger Berliner Gesundheitssenator undVorstandsvorsitzender von Gesundheitsstadt Berlin. "DieKrankenhausplaner der Länder bekommen mit dem Qualitätsmonitor einenhilfreichen Werkzeugkasten in die Hand." 