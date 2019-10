Qualitätsmanagement neu denken! - DGQ-Qualitätstag zum sechsten Mal zentraler Treff für deutsche Qualitäts-Community

Frankfurt am Main (ots) -- Ein intensiver, interaktiver und kreativer QM-Austausch sowieagile Workshops sorgen für praxisnahe Ergebnisse am 28. November2019 in Frankfurt am Main.- Die DGQ hat das erfolgreiche Veranstaltungskonzept konsequentweiterentwickelt.- Fünf Leitthemen und ein Themen-Marktplatz beleuchtenunterschiedlichste Facetten von Qualität.Er ist der zentrale Branchentreff für dieQualitätsmanagement-Community in Deutschland. Bereits zum sechstenMal veranstaltet die Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V. (DGQ)am 28. November 2019 im House of Logistics and Mobility (HOLM) denDGQ-Qualitätstag. Das diesjährige Motto lautet "Qualitätsmanagementneu denken!". Ein vielfältiges Programm aus zahlreichen interaktivenund kreativen Formaten bietet Fachleuten, Experten und Interessiertendie Möglichkeit zu einem intensiven Austausch über zentraleEntwicklungen im Qualitätsmanagement. In diesem Jahr gibt es einigeNeuerungen: Die unterschiedlich gestalteten Workshops und Vorträgewerden zur besseren inhaltlichen Orientierung in fünf Leitthemengegliedert. Ein zentraler Themen-Marktplatz rundet das breiteInformationsangebot ab."Der DGQ-Qualitätstag hat sich zu einer großen, gemeinsamenDenkwerkstatt mit einem intensiven, interaktiven und kreativenProgramm entwickelt", erklärt Benedikt Sommerhoff, LeiterThemenmanagement bei der DGQ. "Das hebt auch das diesjährige Mottohervor. 'Qualitätsmanagement neu denken' verpflichtet und weist denWeg hin zu den dringend erforderlichen Paradigmenwechseln. Dabei gehtes um zentrale Fragen: Wie werden Qualitätsmanagement undQualitätssicherung den Anforderungen der Welt 4.0 gerecht? Wie lassensich ihre Möglichkeiten nutzen? Wie können wir mehr Wirksamkeit undAkzeptanz gewinnen?"Neu in diesem Jahr: Leitthemen und Themen-MarktplatzErstmals haben die Organisatoren fünf Leithemen definiert:Innovation und Transformation, agiles Qualitätsmanagement, Audit,Digitalisierung/Industrie 4.0 und Karriere bilden dieQualitätsfelder, denen alle Workshops, Vorträge und weiteren Formatezugeordnet sind. Dadurch werden die einzelnen Themenfelder ausunterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und inhaltlichangereichert. Darüber hinaus können die Teilnehmer durch dieseAufteilung gezielt ein persönliches Veranstaltungsprogramm nach ihrenInteressen zusammenstellen. Das Herzstück der Veranstaltung bildetder Themen-Marktplatz. Er fungiert als zentraler Treffpunkt. Hierstellen die DGQ-Fachkreise und Partner aus dem DGQ-Netzwerk ihreArbeit vor. Verschiedene Teams der DGQ sind ebenfalls vertreten undpräsentieren Ergebnisse ihrer Arbeit und zeigen ihr Leistungsspektrumfür die Community."Wir bestreiten fast das gesamte Veranstaltungsprogramm mitMitgliedern der DGQ. Wo es passt, greifen wir vereinzelt auch einmalauf externe Vortragende zurück. Das unterscheidet denDGQ-Qualitätstag von anderen Veranstaltungen", erläutert Sommerhoff."Wer sich hier inhaltlich aktiv einbringt - egal, ob als Referent,Moderator oder schlicht Ansprechpartner - der tut dies in aller Regelaus Überzeugung und engagiert sich bewusst für Qualität und für dieDGQ."Neben den allgemeineren Aspekten von Qualität, Qualitätsmanagementund Qualitätssicherung stehen aktuelle Themen wie Agilität undDigitale Transformation im Mittelpunkt des diesjährigen Programms.Die Frauen im QM sind ebenso mit einem Veranstaltungsbeitragvertreten wie der Qualitätsmanagementnachwuchs der QM-Youngsters.Erste Kontakte können die Teilnehmer bereits am Vorabend knüpfen. Dastraditionelle Get-together bietet wieder eine gute Möglichkeit fürDiskussion und Erfahrungsaustausch.Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung findenInteressierte unter www.qualitaetstag.de.Über die DGQDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) unterstütztUnternehmen dabei, mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungenerfolgreich am Markt zu bestehen. Als zentrale, deutscheQualitätsgesellschaft ist die DGQ erster Ansprechpartner fürQualität, Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung. Daseinzigartige Netzwerk der DGQ vereint über 6.000 Qualitätsexperten inmehr als 4.000 Unternehmen aller Größen und Branchen.Berufseinsteiger, Fachexperten und Manager nutzen den direktenErfahrungsaustausch in deutschlandweit über 70 Regional- undFachkreisen. Das DGQ-Netzwerk bietet die vielseitigste undumfassendste Plattform zum Austausch von Wissen, Praxiserfahrungenund Trends rund um qualitätsrelevante Themen. Die DGQ engagiert sichin nationalen und internationalen Initiativen, Partnerschaften,Gremien zur Gestaltung zentraler Normen sowie Innovations- undForschungsprojekten. Mit rund 300 Trainern und 1.000 praxisbezogenenTrainings stellt die DGQ ein breites Weiterbildungsangebot zurVerfügung und erteilt im Markt anerkannte Personenzertifikate. Sieträgt wirkungsvoll dazu bei, "Qualität Made in Germany" alsErfolgsprinzip in Wirtschaft und Gesellschaft zu verankern. Dabeisichert die DGQ bestehendes Know-how. 