Mit Qualitätskliniken.de die passende Reha-Klinik finden / Such- und Vergleichsportal für Rehakliniken mit neuen Funktionen (FOTO)

Berlin (ots) -Das bundesweite Rehaportal von www.qualitaetskliniken.de stelltPatienten und medizinischem Fachpersonal eine weitere Suchmöglichkeitzur Verfügung - geeignete Rehakliniken können nun auch durch dieEingabe von Diagnoseschlüsseln (ICD-Codes) gefunden werden.Das Such- und Vergleichsportal Qualitätskliniken.de erweitert seinAngebot für Fachpersonal. Können Nutzer bisher nachKrankheitsbildern, Kliniknamen und Ortsangaben suchen, so wird fürExperten nun auch die Suche nach konkreten ICD-Codes (InternationalStatistical Classification of Diseases) möglich. Ärzte undPsychotherapeuten verschlüsseln bereits verpflichtend Diagnosen mitHilfe von ICD-Codes. Die Webseite von Qualitätskliniken.de gleichtnun die Suchanfrage mit den in den Rehakliniken in der Vergangenheitbehandelten Fällen ab. Somit wird die Rehakliniken-Suche nun auch fürmedizinisches Fachpersonal noch hilfreicher. Niedergelassene Ärzteund Krankenhäuser können im Rahmen des Entlassmanagements gezieltpassende Rehakliniken für ihre Patienten suchen. Auch Patientenkönnen so die passende Klinik zu ihrer Diagnose finden. Zusätzlicherfahren die Nutzer die Anzahl der behandelten Fälle in denjeweiligen Einrichtungen, was Rückschlüsse auf den Schwerpunkt unddie Qualität einer Einrichtung zulassen kann. Wie in anderenBereichen auch, erhöht sich tendenziell die Behandlungsqualität beieiner häufigeren Durchführung."Es ist wichtig den Patienten zu sagen, dass sie das gesetzlichverankerte Recht haben, über die Auswahl einer geeigneten Rehaklinikmitzubestimmen. Sofern eine Klinik über den passendenVersorgungsvertrag verfügt und medizinisch geeignet ist, stehen dieChancen gut, dass die Wunschklinik bewilligt wird. Die Voraussetzungdafür ist natürlich, dass Patienten sich über Kliniken und ihrAngebot umfassend informieren können. Deshalb freuen wir uns sehr,dass immer mehr Kliniken bereit sind, transparenter für Patienten zuwerden. Die freiwillige Bereitstellung von Diagnosestatistiken durchdie Rehakliniken ermöglicht es uns, Patienten passende Suchergebnisseanzuzeigen", so Annabelle Neudam - Leiterin des Rehaportals beiQualitätsklininken.de. Mittlerweile sind detaillierte Informationenzu weit über 100 Rehakliniken online einsehbar, darunter befindensich beispielsweise alle Einrichtungen der Helios Rehakliniken, vonMediClin sowie den RehaZentren Baden-Württemberg. Jede Rehaklinikkann auf Qualitätskliniken.de Informationen für die Nutzerbereitstellen und mit einem Profil gefunden werden.Darüber hinaus können Rehakliniken sich auch nachwissenschaftlichen und objektiven Kriterien bewerten lassen. Dazuwerden Daten in den Bereichen Behandlungsqualität,Patientensicherheit, Patientenzufriedenheit und Organisationsqualitäterhoben und für alle einsehbar im Rehaportal veröffentlicht.Interessierte Patienten können sich detailliert informieren, inwelchen Bereichen Kliniken Stärken und Schwächen haben. So wird esfür die Patienten einfacher, Rehakliniken miteinander zu vergleichenund eine geeignete Einrichtung zu finden. Qualitätskliniken.dekooperiert im Bereich der Qualitätsmessung derzeit mitWissenschaftlern des Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf, umzukünftig noch fundiertere Daten erheben und Patienten zur Verfügungstellen zu können. Hierbei liegt das Augenmerk insbesondere auf derMessung von Ergebnissen zum Ende des Reha-Aufenthaltes.Mit Fachartikeln von Experten zu Behandlungen sowie Erkrankungeninformiert Qualitätskliniken.de interessierte Patienten und gibtEmpfehlungen, wann eine Reha sinnvoll sein kann und wann nicht. Auchwerden häufige Fragen von Patienten beantwortet, Hinweise zurBeantragung einer Reha gegeben und themenbezogene Neuigkeitenveröffentlicht.