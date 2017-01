Qualitätsfachpersonal europaweit anerkannt: Meilenstein für Weiterbildungsangebote der DGQ erreicht

Frankfurt am Main (ots) - Programm für Qualitätsfachpersonal derEuropean Organization for Quality (EOQ) für ganz Europa bestätigt- Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) federführend beiEntwicklung der EOQ-Zertifizierungsprogramme beteiligt- Hochwertiger, kompetenzbasierter Zertifizierungs-Standard fürEuropa geschaffenEin wichtiger Erfolg auf dem Weg zu einem europäischen Standardfür die Zertifizierung von Qualitätsfachpersonal ist erreicht: ImJanuar 2017 hat die EOQ als erste Organisation die Anerkennung desProgramms für Qualitätsfachpersonal (EOQ COS /CS 9000) von derEuropean Accreditation (EA) erhalten. Damit könnenPersonenzertifizierungsstellen Qualitätsfachpersonal europaweit aufBasis dieses EOQ-Programms zertifizieren.Die Anerkennung bietet allen Beteiligten große Vorteile.Zertifizierungsstellen können ein harmonisiertes, hochwertiges undgeprüftes Schema zur Zertifizierung von Fachpersonal nutzen.Zertifizierte Personen weisen ihre Kompetenz als Qualitätsmanageroder Auditor gegenüber Dritten europaweit nach. Und Organisationenerhalten eine Bestätigung, dass das von ihnen eingesetzteQualitätsfachpersonal über eine aktuelle und umfassende Expertiseverfügt.Die DGQ ist deutscher Vertreter der EOQ. Sie war federführend ander Entwicklung der EOQ-Zertifizierungsprogramme beteiligt. Alsnationale Qualitätsgesellschaft für Deutschland und akkreditiertesowie durch die EOQ anerkannte Personenzertifizierungsstelle brachtedie DGQ ihre langjährigen Erfahrungen ein. Sie ist dazu berechtigt,interessierten Personen und Unternehmen in Deutschland dieseBildungs- und Zertifizierungsangebote zu ermöglichen."In Zeiten fortschreitender globaler Harmonisierung von Standardswird die Zertifizierung von Qualitätsfachpersonal immer wichtiger",erklärte Thomas Votsmeier, Vertreter der DGQ für Deutschland undLeiter der technischen Arbeitsgruppe der EOQ. "Die DGQ hat dieEntwicklung des EOQ-Programms entscheidend geprägt. Als nationalesSprachrohr für Qualität kann sie die Ergebnisse nutzenstiftend fürden Wirtschaftsstandort Deutschland einbringen."In Europa hat insbesondere die Zertifizierung vonQualitätsfachpersonal (unter anderem Qualitätsmanager und Auditoren)seit Jahrzehnten einen hohen Stellenwert. Seit 1993 beziehungsweise2008 entwickelt die EOQ harmonisierte Ausbildungs- beziehungsweiseZertifizierungsprogramme auf Basis von ISO/IEC 17024.Das "Committee on conformity assessment" (ISO/CASCO) hat ISO/IEC17024 für Organisationen erarbeitet, die Personen zertifizieren. Zielist es, eine international anerkannte Vergleichbarkeit vonPersonenzertifizierungsstellen und -programmen zu erreichen und zufördern. Die Norm formuliert Anforderungen an den Aufbau einesPersonenzertifizierungssystems und die Entwicklung vonZertifizierungsprogrammen. Zudem dient sie als Basis für dieAkkreditierung von Personenzertifizierungsstellen durch die nationaleAkkreditierungsstelle - in Deutschland die DeutscheAkkreditierungsstelle (DAkkS).ISO/IEC 17024 verfolgt einen kompetenzbasierten Ansatz. Diesbedeutet, dass eine zertifizierte Person nicht nur über dasnotwendige Wissen verfügt, sondern dieses Know-how in der Praxiskonkret anwenden und systematisch umsetzen kann. DieseKompetenznachweise werden von allen aktuellen Standards für dieZertifizierung von Managementsystemen gefordert. EOQ-Zertifizierungenverfolgen diesen Ansatz seit 2008."Kompetenzorientierte Zertifikate aus dem Programm der EOQgenießen eine hohe Reputation", ergänzt Dr. Eric Janssens,Generaldirektor der EOQ. "Sie dienen basierend auf abgestimmtenProzessen der Begutachtung, Prüfung, Zertifizierung undRezertifizierung nach ISO/IEC 17024 weltweit als objektiverKompetenznachweis."Die Entwicklung des EOQ-Programms erforderte einen intensiven undlangjährigen Entwicklungsprozess sowie einen intensiven Austauschzwischen den nationalen Qualitätsgesellschaften und den weiterenInteressensgruppen. Dazu gehören zertifizierte Personen, Unternehmen,Weiterbildungsorganisationen, nationale Zertifizierungsstellen unddie EA als Dachverband der europäischen Akkreditierungsstellen. DasStandardvorgehen der EOQ ist vergleichbar mit dem Entwicklungsprozesseiner ISO-Norm. Darüber hinaus wurden weitere detaillierteAnforderungen der EA einbezogen. Dadurch hat die EOQ eineneinheitlichen Ansatz geschaffen. Die harmonisiertenKompetenzanforderungen gelten unabhängig von der jeweiligenPersonenzertifizierungsstelle.Über die DGQDie Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) prägt und moderierteine moderne, praxisnahe Plattform engagierter Vertreter vonUnternehmen, öffentlicher Verwaltung, Hochschulen, Vereinen,Verbänden und weiteren Dienstleistern aller Größen und Branchen zumThema Qualität. Der Verein mit knapp 6.500 Mitgliedern und 63Regionalkreisen bundesweit gestaltet Netzwerke und vergibtZertifikate für nachgewiesene Kompetenz in Qualitäts-, Umwelt- undArbeitssicherheitsmanagement.Die DGQ Weiterbildung GmbH wurde 2007 unter dem Dach der DeutschenGesellschaft für Qualität e.V. gegründet. Sie qualifiziert jährlichmehrere tausend Teilnehmer zu Beauftragten, Managern und Auditoren imQualitäts- und Umweltmanagement sowie in der Arbeitssicherheit. Die Tochtergesellschaft befähigt mit ihren individuellen und flexiblen Weiterbildungsangeboten Menschen und trägt so zum nachhaltigen Erfolg von Unternehmen und Organisationen bei. Die DGQ-Forschung erarbeitete in Gemeinschaftsprojekten mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) neue Anwendungen für das Qualitätsmanagement.