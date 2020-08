Qualitätsaktien wie Warren Buffett kaufen? Diese Tricks können dir helfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Das erfolgreiche Investieren hängt natürlich von der Aktienauswahl ab. Regelmäßig ist allerdings eher die Qualität der Aktien und Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Erst nachrangig ist es beispielsweise die Bewertung, auf die man als Foolisher Investor achten sollte.

Warren Buffett ist ein Meister im Identifizieren von Qualitätsaktien. Da er solche Kandidaten zumindest historisch gesehen außerdem auch häufig zu einem guten Preis gekauft hat, konnte das Orakel von Omaha mit Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) den Markt in vielen Jahren weit hinter sich lassen.

Willst auch du daher mit starken Qualitätsaktien den Markt schlagen? Und eine ähnliche Auswahl treffen wie das Orakel von Omaha? Dann höre auf diese Tricks, die dir dabei behilflich sein können.

Kaufe, was du kennst!

Selbst die aktuellen Käufe, die Buffett bei Berkshire Hathaway tätigt, zeigen eine Sache sehr deutlich: Warren Buffett ist jemand, der regelmäßig das kauft, was er kennt. Und der entsprechend seinem Circle of Competence treu bleibt und innerhalb dessen versucht, die besten langfristigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Bank-Aktien und Infrastruktur gehören definitiv dazu.

Aber warum ist es so wichtig, zu kaufen, was man als Investor auch kennt? Das ist im Endeffekt der Kernaspekt dieses Erfolgskriteriums: Wenn man als Investor das kauft, was man kennt und gut einschätzen kann, dann hilft das, die Chancen besser und konkreter zu identifizieren. Aber auch die Risiken zu evaluieren, die deiner Investitionsthese im Weg stehen können. Letztlich ist es schließlich der Mittelweg zwischen Chance und Risiko, der langfristig bei vielen Investitionsentscheidungen zu einer guten Performance führt.

Warren Buffett ist ein Meister dieses Mittelwegs, auch wenn er nicht immer mit jeder Investitionsentscheidung richtig liegt. Das Treubleiben bei seinem Circle of Competence hat dem Orakel von Omaha jedoch stets geholfen, langfristig solide Renditen einzufahren. Und auch du kannst, indem du kaufst, was du kennst, langfristig womöglich bessere und treffsichere Investitionsentscheidungen fällen. Und Qualitätsaktien besser hinsichtlich ihrer Qualitäten in Form von Chancen und Risiken beurteilen.

Kaufe wirklich Qualität, auch wenn der Preis höher ist

Zudem hat Warren Buffett einmal sinngemäß gesagt: Es ist besser, eine starke Aktie zu einem mittelmäßigen Preis zu kaufen, als eine mittelmäßige Aktie zu einem starken Preis. Auch in dieser Aussage stecken weise Worte. Vor allem hinsichtlich des wirklichen Kaufens von Qualitätsaktien.

Es fällt vielen Investoren nicht schwer, Qualitätsaktien zu identifizieren. Unsere Wirtschaftswelt ist voll von Aktien, die selbst in Krisen profitieren. Die stark und lange wachsen. Und noch eine solide Perspektive vor sich haben. Das ist manchmal relativ einfach erkennbar.

Das, woran es jedoch im Endeffekt happert, ist das Kaufen der Aktien. Und das hat häufig einen Grund: den Preis. Viele Investoren schrecken davor zurück, eine vermeintlich teure oder bereits gut gelaufene Aktie zu kaufen. Eben aufgrund der Bewertung oder der bisherigen Performance. Sie warten auf bessere Gelegenheiten oder günstigere Einstiegskurse. Die es jedoch womöglich niemals geben wird.

Qualität zu einem durchschnittlichen Preis zu kaufen (keinem zu teuren!) kann daher ebenfalls wichtig sein, um Qualität in das eigene Portfolio zu bekommen. Ein wichtiges Merkmal, das Investorenmasse von Investorenklasse trennen kann.

Kann Warren Buffett dir hier helfen?

Wie gesagt: Warren Buffett ist ein Meister im Kaufen von Qualitätsaktien, unabhängig von irgendwelchen Trends. Glücklicherweise lässt das Orakel von Omaha uns an dieser Weisheit teilhaben. Das kann auch dir helfen, bessere Qualitätsaktien zu identifizieren. Oder, wahlweise, sie auch wirklich zu kaufen.

