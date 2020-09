Prag (ots) -- 2N® Indoor View hat ein 7" HD-Touchscreen-Display mit breitem Betrachtungswinkel und Oberfläche aus Hartglas.- Es wurde speziell für Penthouses und andere luxuriöse Wohnprojekte entwickelt- Es vervollständigt das Portfolio an preisgekrönten 2N Innensprechstellen 2N, der weltweit führende Hersteller von IP-Zutrittskontrollsystemen, präsentiert die neue Innensprechstelle 2N® Indoor View zur Annahme von Videoanrufen von 2N IP-Sprechanlagen.Die Innensprechstelle 2N® Indoor View ist mit einem 7"-Farb-Touchdisplay ausgestattet. Auf dem kratzfesten 4-mm-Glaspanel sind die Besucher in hoher Auflösung zu sehen. Die Nutzer können sich ein Live-Video von der Sprechanlage anzeigen lassen, um in Echtzeit zu erfahren, wer an der Haustür steht. Zudem können sie verpasste Videoanrufe von unerwarteten Besuchern wiedergeben, die eine Nachricht hinterlassen haben. Dank der vergrößerten Ansicht des Videos lässt sich auch das Namensschild eines Kuriers lesen. HD-Audio und Geräuschminimierung optimieren das Hörerlebnis. Darüber erwartet die Nutzer eine einfache Bedienung - auf dem Startbildschirm kann auch die Wettervorhersage angezeigt werden.Mit der 2N® Indoor View rundet 2N sein Sortiment an Innensprechstellen für die 2N Türsprechanlagen ab. Jedes Modell entspricht den Bedürfnissen einer anderen Zielgruppe, ist mit dem hauseigenen 2N Betriebssystem ausgerüstet und besticht durch ein stilvolles Design. Bei der Entwicklung aller Produkte im Portfolio legte 2N Wert darauf, die Kunden sowohl vor Cybersicherheitsbedrohungen zu schützen als auch ihre physische Sicherheit zu gewährleisten."Die 2N® Indoor View ist das Ergebnis unseres Engagements für höchste Qualität. Moderne Wohnungen verdienen eine attraktive Sprechstelle. Sie passt sich perfekt ein und vereint stilvolle Optik mit einem hervorragenden Benutzererlebnis", so Tomás Vystavel, CPO von 2N.Die 2N® Indoor View ist in schwarzer oder weißer Ausführung erhältlich. Das Gerät ist durch hochbeständiges, sorgfältig verarbeitetes Glas geschützt und mit hochwertigsten Audiokomponenten ausgerüstet, um einen optimalen Klang zu gewährleisten.Das neue Design wurde von dem tschechischen Top-Designer Krystof Nosál entwickelt, der bereits internationale Designpreise erhalten hat, darunter den Red Dot, Good Design und iF Design Award. Nosál zur 2N® Indoor View: "Es war uns wichtig, ein Design zu entwickeln, das einen ästhetischen Mehrwert bietet. Das neue Design ist eine Weiterentwicklung von zwei 2N-Produkten, an denen wir gearbeitet haben - der mit einem iF Design Award ausgezeichneten Indoor Talk und der Indoor Compact."Zur Installation des Geräts werden lediglich ein UTP-Kabel und eine Installationsbox benötigt. Das maßgefertigte 2N Betriebssystem garantiert einen zuverlässigen Betrieb. Das Gerät lässt sich auch aus der Ferne konfigurieren, ohne dass jemand zum Installationsort fahren muss. Das Produkt wurde in Europa entwickelt und hergestellt.Produkt-Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=LBKiYEPBo_wPressekontakt:Kafka KommunikationMarkus Reck/ Philipp Pluminfo@kafka-kommunikation.de+49 89 747470-580Original-Content von: 2N, übermittelt durch news aktuell